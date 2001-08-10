Сквер Защитников Отечества уже открыт для прогулок жителей и гостей Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин совместно с руководителями профильных структур проверил завершение работ по обустройству нового общественного пространства, расположенного северо-западнее пересечения улиц Горького и Пограничной. Основной объем работ уже выполнен, ограждение строители убрали, идет подключение освещения и системы видеонаблюдения, в целом все проектные решения реализованы. Вместе с тем глава города обратил внимание на ряд важных моментов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, сквер Защитников Отечества посвящен героям различных исторических периодов, а также современным воинам-участникам специальной военной операции. Здесь уже обустроены пешеходные связи, смонтирована тумба под композицию «Воины четырех эпох», высажены деревья и кустарники. Осталось установить бронзовые скульптуры богатыря, гусара, советского солдата и современного воина, их доставка ожидается в ноябре, после чего можно будет торжественно открыть сквер.
- Город приобрел еще одно благоустроенное пространство, где можно организовывать патриотические мероприятия, и где люди уже просто проводят время. Сделал подрядчику несколько замечаний, которые в ближайшее время нужно устранить. Также поручил привести в порядок территории, которые прилегают к скверу. Обсудили, какие цветы нужно высадить, чтобы весной они уже украшали сквер, - отметил мэр Сергей Надсадин.
Сквер уже становится точкой притяжения для жителей этого района, а также для студентов, расположенных поблизости образовательных учреждений.
- Здесь очень атмосферно. Можно посидеть в тишине, спокойствии, тут все красиво, детали сочетаются между собой, много деревьев, кустарников. В городе у нас много скверов, но здесь необычно, - поделилась студентка политехнического колледжа СахГУ Ульяна.
Отметим, создание современных общественных пространств и повышение комфорта жителей - одно из важных направлений работы областного правительства и губернатора Валерия Лимаренко. В этом же ключе ведется деятельность администрации города. Мэр Сергей Надсадин уделяет особое внимание благоустройству Южно-Сахалинска.
Строительство сквера Защитников Отечества ведется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», реализация которого за последние годы существенно преобразила общественные пространства областного центра. Большинство южносахалинцев поддержали объект на рейтинговом голосовании - так проект получил федеральное финансирование.
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