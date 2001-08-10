Губернатор Валерий Лимаренко представил президенту РФ Центр водных видов спорта "Волна"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В четверг, 17 октября, президенту России Владимиру Путину по видеосвязи представили новые спортивные объекты, введённые в эксплуатацию в 2024 году в рамках инвестиционных программ Министерства спорта и социального проекта «Газпром – детям». В видеоконференции приняли участие помощник президента Алексей Дюмин, министр спорта РФ Михаил Дегтярев и главы регионов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
– В текущем году во многих наших регионах был открыт целый ряд новых современных спортивных объектов. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании этих объектов, в том числе региональные власти, частных инвесторов, за большую работу, за внимание к вопросам повышения доступности спорта, популяризации здорового образа жизни, активного досуга. Важно, чтобы как можно больше граждан России, причём всех возрастов – и взрослых, и детей, молодёжи, – выбирали для себя эти ценности. Чтобы у людей по всей нашей стране была возможность для регулярных занятий спортом и физической культурой. Всё это напрямую определяет качество и продолжительность жизни людей, здоровье наших граждан, наше демографическое будущее, а значит, и силу, суверенитет страны. Мы последовательно развиваем необходимую спортивную инфраструктуру. Как результат, за последние годы у нас в разы увеличилось количество граждан, которые на регулярной основе занимаются спортом. Мы, безусловно, не должны останавливаться на достигнутом. В планах – ежегодно строить только за счёт федеральной поддержки не менее 350 спортивных объектов, в первую очередь в малых городах и сёлах, - сказал Президент РФ Владимир Путин.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко доложил главе государства об открытии и планах развития Центра водных видов спорта «Волна». Один из самых оснащенных на Дальнем Востоке спортивных объектов был запущен в Южно-Сахалинске в этом году при поддержке ПАО «Газпром».
– Два месяца назад у нас открылся Центр водных видов спорта олимпийского уровня. Это выдающееся событие для Сахалина. Таких спортивных объектов у нас не возводилось никогда, подобных центров нет на всем Дальнем Востоке. Теперь мы сможем на высоком уровне развивать и новые для нас водные виды спорта: синхронное плавание, водное поло, прыжки в воду. Здесь мы будем готовить спортсменов для сборных команд страны, проводить всероссийские и международные соревнования. Тренировать ребят мы пригласили именитых спортсменов. Это чемпионы мира и Европы. Центр водных видов спорта могут посещать до 1500 человек в день. Мы гордимся, что мы одна из самых спортивных областей: у нас 67 процентов населения на регулярной основе занимается спортом, — рассказал Валерий Лимаренко.
В рамках видеоконференции Президенту также доложили о работе комплекса сооружений для гребного слалома в Уфе, новом спорткомплексе «Амфибия» в Нефтекамске, многофункциональном спортивном комплексе «Энергия» в Перми, региональном центре спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в Дзержинске и многофункциональном спортивном комплексе «Тулица» в Туле.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев отметил, что с 2019 года в рамках федеральных проектов, запущенных по поручению главы государства, в России введены в эксплуатацию 549 спортивных объектов, в текущем году запланирован ввод еще 47. За последние четыре года на развитие спортивной инфраструктуры из федерального бюджета было направлено порядка 160 миллиардов рублей.
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