Руководитель регионального исполкома партии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Обучение было посвящено подготовке к выборным циклам 2025 и 2026 годов и укреплению партийной системы перед этими масштабными кампаниями.

«Единая Россия» усилит взаимодействие внутри структуры и будет развивать его со всеми целевыми аудиториями – через партийные проекты, площадки штабов общественной поддержки, институт сторонников партии. Повысится роль активистов из регионов в принятии общепартийных решений, подчеркнул врио секретаря Генсовета партии, открывая семинар.

«Нам важно послушать ваши идеи и предложения, каким вы видите развитие наших отделений. Партия должна работать, как единая команда. Оперативно отвечать на все вызовы времени. Необходима качественная коммуникация между центром и регионами. Особое внимание мы уделяем низовому звену партии. И не потому, что этот год – год первичек. Это одна из стратегических задач», – пояснил Владимир Якушев.

Он подчеркнул, любой активист должен понимать, чем живет партия и чувствовать свою сопричастность к ее деятельности. Помимо этого, будет развиваться грантовая поддержка через конкурс поддержки инициатив первичек.

Ещё одна задача региональных отделений – повысить количество людей, вовлеченных в партийные активности, за счёт более оперативного реагирования на их запросы. Особое внимание – работе с молодёжью, социально-незащищёнными гражданами, многодетными семьями, участниками СВО и их близкими.

«Единая Россия» неспроста является лидирующей политической силой страны. Секретарь Генсовета уже встретился с советом первичек, а позже пройдет крупное мероприятие, посвященное молодежному крылу Партии – организации «Молодая Гвардия». Пройдет большой форум. На наших глазах происходит анализ и реформирование партийных институтов и региональных отделений. Благодаря чему накапливается огромный опыт и выявляются общие проблемные вопросы. Эти вопросы и наши слабые стороны разбирают лекторы и преподаватели Высшей партийной школы. Это известные политики федерального масштаба и признанные эксперты в политических науках. За несколько дней семинара мы с коллегами обсудили буквально каждый аспект работы первичек, исполкомов, советов сторонников и других актуальных тем. Эти знания помогут нам достичь новых еще более высоких результатов», - рассказал руководитель регионального исполнительного комитета Партии «Единая Россия» Михаил Шувалов.

В качестве лекторов и экспертов на семинаре выступили также руководитель ЦИК партии Александр Сидякин, заместители секретаря Генсовета Дарья Лантратова и Сергей Перминов, депутаты Государственной думы Андрей Исаев, президент ФоРГО Константин Костин и директор «Инсомар» Виктор Потуремский.