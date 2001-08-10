Руководитель регионального исполкома партии "Единая Россия" Михаил Шувалов принял участие в учебном семинаре на площадке Высшей партийной школы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Обучение было посвящено подготовке к выборным циклам 2025 и 2026 годов и укреплению партийной системы перед этими масштабными кампаниями.
«Единая Россия» усилит взаимодействие внутри структуры и будет развивать его со всеми целевыми аудиториями – через партийные проекты, площадки штабов общественной поддержки, институт сторонников партии. Повысится роль активистов из регионов в принятии общепартийных решений, подчеркнул врио секретаря Генсовета партии, открывая семинар.
«Нам важно послушать ваши идеи и предложения, каким вы видите развитие наших отделений. Партия должна работать, как единая команда. Оперативно отвечать на все вызовы времени. Необходима качественная коммуникация между центром и регионами. Особое внимание мы уделяем низовому звену партии. И не потому, что этот год – год первичек. Это одна из стратегических задач», – пояснил Владимир Якушев.
Он подчеркнул, любой активист должен понимать, чем живет партия и чувствовать свою сопричастность к ее деятельности. Помимо этого, будет развиваться грантовая поддержка через конкурс поддержки инициатив первичек.
Ещё одна задача региональных отделений – повысить количество людей, вовлеченных в партийные активности, за счёт более оперативного реагирования на их запросы. Особое внимание – работе с молодёжью, социально-незащищёнными гражданами, многодетными семьями, участниками СВО и их близкими.
«Единая Россия» неспроста является лидирующей политической силой страны. Секретарь Генсовета уже встретился с советом первичек, а позже пройдет крупное мероприятие, посвященное молодежному крылу Партии – организации «Молодая Гвардия». Пройдет большой форум. На наших глазах происходит анализ и реформирование партийных институтов и региональных отделений. Благодаря чему накапливается огромный опыт и выявляются общие проблемные вопросы. Эти вопросы и наши слабые стороны разбирают лекторы и преподаватели Высшей партийной школы. Это известные политики федерального масштаба и признанные эксперты в политических науках. За несколько дней семинара мы с коллегами обсудили буквально каждый аспект работы первичек, исполкомов, советов сторонников и других актуальных тем. Эти знания помогут нам достичь новых еще более высоких результатов», - рассказал руководитель регионального исполнительного комитета Партии «Единая Россия» Михаил Шувалов.
В качестве лекторов и экспертов на семинаре выступили также руководитель ЦИК партии Александр Сидякин, заместители секретаря Генсовета Дарья Лантратова и Сергей Перминов, депутаты Государственной думы Андрей Исаев, президент ФоРГО Константин Костин и директор «Инсомар» Виктор Потуремский.
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