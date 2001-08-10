В Южно-Сахалинске в сфере дорожного хозяйства трудятся около 1000 человек
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
20 октября отмечается День работников дорожного хозяйства. В Южно-Сахалинске в этой сфере задействовано около 1000 человек. Ежедневно они обслуживают 448 автомобильных дорог общей протяженностью более 369 км, находящихся на балансе у муниципалитета, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Модернизация дорожной инфраструктуры - одно из приоритетных направлений работы администрация Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина. При поддержке правительства Сахалинской области и губернатора Валерия Лимаренко, а также в рамках национальных проектов «Безопасные качественные дороги» и «Комфортная городская среда» ведется ремонт улиц областного центра. Комфортные и безопасные дороги являются важным критерием качества жизни горожан. Только в этом году приведено в нормативное состояние более 131 тысячи квадратных метров дорожного полотна, из которых 119,9 тыс. м2 - сплошным асфальтированием.
На содержании автомобильных дорог улично-дорожной сети и строительно-монтажных работах задействовано 6 подрядных организаций. Благодаря их труду, городские улицы становятся чистыми и ухоженными, а движение транспорта - безопасным и беспрепятственным.
Ведущая организация, занятая в дорожном хозяйстве Южно-Сахалинска МКП «Завод строительных материалов им. Героя Советского Союза М.А. Федотова» ведет свою деятельность с 1967 года, в статусе муниципального предприятия с 2000 года. Сегодня здесь трудится более 700 сотрудников, в активе предприятия 350 единиц современной дорожной и снегоуборочной техники.
«Федотовцы» обслуживают более 230 км дорог и проездов городского округа. Большую роль в работе предприятия выполняет заместитель директора Александр Медведев, на заводе он трудится с 2015 года, а в строительно-дорожной отрасли Южно-Сахалинска - больше 22 лет. За трудовые и производственные успехи неоднократно поощрялся благодарностями и почетными грамотами.
Как поделился Александр Викторович, «профессия дорожника его выбрала сама». Он получил образование по специальности «промышленное гражданское строительство» и начал занимался ремонтом и строительством жилых домов. В 2003 году, попал на проект «Сахалин-2» на должность инженера по качеству. Впоследствии стал начальником участка и перешел к строительству и содержанию дорог.
На работу на Завод Федотова Александра Медведева, учитывая его опыт работы в отрасли, пригласили на должность замдиректора, для развития нового направления - содержания внутриквартальных проездов, когда это стало обязанностью муниципалитета. Сейчас на предприятии он отвечает за все, что связано со строительством и содержанием дорог.
- За мое время работы произошли значительные изменения в сфере дорожного строительства и содержания улиц. Администрация города и правительство стали уделять огромное внимание качеству и состоянию дорог. Они стали содержаться по-другому, с другими критериями. Мы меняем подходы к строительству дорог, вводятся новые ГОСТы. Применяются современные стандарты для дорожной инфраструктуры - это и повышенные пешеходные переходы, и учет интересов маломобильных граждан, мам с колясками. Главная задача дорожников Южно-Сахалинска – сделать город комфортным, чистым, безопасным и удобным как для автомобилистов, так и для пешеходов, - подчеркнул Александр Медведев.
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