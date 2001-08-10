Более 12 тысяч сахалинцев получили уведомления о размере будущей пенсии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала года отделение Социального фонда России по Сахалинской области направило 12 285 жителям региона проактивные уведомления о размере будущей пенсии. Такие сведения поступили в личный кабинет на портале госуслуг 6 588 мужчинам, достигшим 45 лет, и 5 697 женщинам, которым исполнилось 40 лет, рассказали ТИА "Острова" в фонде.

В уведомлении Отделения Социального фонда России по Сахалинской области содержится информация о страховом стаже, количестве заработанных на данный момент индивидуальных пенсионных коэффициентах и размере пенсии, рассчитанной по этим показателям. В сведениях также указан размер пенсионных накоплений, если они формируются.

Проактивное информирование даёт возможность сахалинцам проверить правильность переданных их работодателями сведений о стаже и условиях работы, а также заранее оценить свои пенсионные права.

Документ поступает в личный кабинет на портале госуслуг раз в три года женщинам, начиная с 40 лет, и мужчинам, начиная с 45 лет. Гражданам, у которых нет учетной записи на портале госуслуг, информация о сформированных пенсионных правах доступна в клиентских службах Отделения СФР по Сахалинской области и МФЦ.

Единый контакт-центр Отделения Социального фонда России по Сахалинской области — 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). График работы операторов: с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.