82% жителей Южно-Сахалинска против введения налога на бездетность
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Инициатива, касающаяся введения налога на бездетность, получила широкий резонанс в обществе. 82% жителей Южно-Сахалинска не поддерживают введения налога: 61% — однозначно против, 21% — скорее против. Женщины чаще мужчин выражают несогласие (92% против 73%): «Каждый сам решает, нужны ему дети или нет. Плюс тысячи женщин не могут самостоятельно родить. Тут не налогами душить надо, тут помогать надо и ЭКО бесплатно делать не только 1 раз», рассказали ТИА "Острова" в SuperJob.
Горожане в возрасте до 34 лет выступают однозначно против инициативы чаще тех, кто старше (74%): «Вместо того чтобы наказывать людей за отсутствие детей, государству стоило бы сосредоточиться на улучшении условий жизни, поддержке семей и создании условий, при которых люди захотят заводить детей добровольно». Противников налога на бездетность больше среди опрошенных с доходом до 50 тыс. руб. (64%): «Введите достойную оплату за труд, тогда о детях и спрашивайте».
Подавляющее большинство бездетных респондентов не поддержали введение налога (96% из тех, у кого нет детей, но планирует в будущем, и 99% из тех, у кого нет детей и нет желания их заводить).
Время проведения: 14—16 октября 2024 года
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