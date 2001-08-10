82% жителей Южно-Сахалинска против введения налога на бездетность

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Инициатива, касающаяся введения налога на бездетность, получила широкий резонанс в обществе. 82% жителей Южно-Сахалинска не поддерживают введения налога: 61% — однозначно против, 21% — скорее против. Женщины чаще мужчин выражают несогласие (92% против 73%): «Каждый сам решает, нужны ему дети или нет. Плюс тысячи женщин не могут самостоятельно родить. Тут не налогами душить надо, тут помогать надо и ЭКО бесплатно делать не только 1 раз», рассказали ТИА "Острова" в SuperJob.

Горожане в возрасте до 34 лет выступают однозначно против инициативы чаще тех, кто старше (74%): «Вместо того чтобы наказывать людей за отсутствие детей, государству стоило бы сосредоточиться на улучшении условий жизни, поддержке семей и создании условий, при которых люди захотят заводить детей добровольно». Противников налога на бездетность больше среди опрошенных с доходом до 50 тыс. руб. (64%): «Введите достойную оплату за труд, тогда о детях и спрашивайте».

Подавляющее большинство бездетных респондентов не поддержали введение налога (96% из тех, у кого нет детей, но планирует в будущем, и 99% из тех, у кого нет детей и нет желания их заводить).

Время проведения: 14—16 октября 2024 года