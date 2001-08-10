На Сахалине военнослужащие выполнили боевые стрельбы из пулеметов Калашникова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), заключившие первые контракты, выполнили боевые стрельбы из пулеметов Калашникова, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
В ходе проведения стрельб на учебной базе отдельного мотострелкового батальона военнослужащие вели огонь на максимальную дальность.
Пулеметчики поразили несколько десятков мишеней, имитирующих живую силу условного противника.
Выполнению упражнений стрельб на полигоне предшествовала тщательная теоретическая подготовка личного состава в учебных классах.
Каждый военнослужащий изучил требования безопасности на занятиях по огневой подготовке, назначение и устройство оружия, прицельных приспособлений и боеприпасов к ним.
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