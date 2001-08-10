Глава ВТБ Андрей Костин пояснил идею о совещательном органе по вопросам инфляции
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Монетарный способ борьбы с инфляцией в виде повышения ключевой ставки – не единственный доступный инструмент, другие носят немонетарный характер, через более тесное взаимодействие правительства и ЦБ России можно повысить эффективность борьбы с инфляцией, сказал президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин в рамках форума FINOPOLIS 2024.
«Традиционный метод – механизм регулирования денежной массы и, соответственно, монетарный способ борьбы с инфляцией – это повышение ставки. Поэтому Центральный банк ему следует. Но есть и немонетарные компоненты. Нужно тесное взаимодействие правительства и Центрального банка, потому что, помимо ставки, [на инфляцию] могут влиять такие факторы как, скажем, тарифы естественных монополий, рост заработной платы, бюджетные расходы», - пояснил Андрей Костин в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов высказал мнение, что «победа над инфляцией в России — это кросс-функциональная задача», и добавил, что приветствовал бы создание на уровне руководства страны регулярного совещательного органа по инфляции.
Глава ВТБ Андрей Костин отметил, что сегодня из-за множества немонетарных компонентов снижение с инфляцией происходит не так быстро, как хотелось бы. «Но в целом инфляция сегодня не выходит за рамки 8-9 процентов. Нам кажется, что это не является трагедией, хотя, конечно, для экономики высокие ставки плохо. И мы бы хотели, чтобы в следующем году они начали снижаться», - добавил он.
По прогнозам ВТБ, в этом году Центральный банк повысит ставку до уровня 21%. «И, наверное, в первую половину будущего года будет достаточно жесткая денежно-кредитная политика, но мы рассчитываем, что все-таки, начиная с второго полугода, ставка постепенно начнет снижаться, как и, собственно, инфляция. Наш прогноз, что в следующем году она может быть порядка 6%», - сказал Андрей Костин.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:31 Сегодня Сахалинцев приглашают посоревноваться в спортивном ориентировании
10:21 Сегодня На 1-й Октябрьской улице в Южно-Сахалинске 17 и 18 октября ограничат движение
09:02 Сегодня Жители Камчатки жалуются на мышей в стенах больницы
10:00 Сегодня 17 сентября в Южно-Сахалинске продолжаются работы по благоустройству
09:05 11 Октября За 8 месяцев сахалинские аграрии произвели продукции на 8 миллиардов рублей
15:07 10 Октября Итоги Чеховского фестиваля "Остров Сахалин" подвели в музее книги
15:41 11 Октября 43 новых электронных информационных табло установят на автобусных остановках Южно-Сахалинска
12:56 11 Октября Ледовая арена в Макарове откроет свои двери для посетителей уже в текущем месяце
10:50 20 Сентября Инфляция в августе на Сахалине и Курилах замедлилась
11:16 26 Сентября Власти Южно-Сахалинска приведут в порядок захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, которые оказались заброшены
17:34 4 Октября Иеромонах Александр (Зарубин) прилетел в Южно-Сахалинск на 30-летие общины храма святителя Иннокентия Московского
12:44 20 Сентября Новая стела с изображением животных и птиц встречает жителей и гостей Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 11:02 Сегодня Сахалинский краеведческий музей подписал соглашение о сотрудничестве с Алтайским музеем
- 09:21 15 Октября Сахалинцев приглашают поучаствовать в акции "Лермонтовский диктант"
- 13:06 14 Октября Победителей 14 арт-фестиваля "Заяви о себе" определили в Южно-Сахалинске
- 12:56 11 Октября Ледовая арена в Макарове откроет свои двери для посетителей уже в текущем месяце
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?