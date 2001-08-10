Тихоокеанское
информационное агентство
17 Октября 2024
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14:10, | Новости общества Сахалина и Курил

Маломобильные сахалинцы побывали на экскурсии в Долинском районе

Маломобильные сахалинцы побывали на экскурсии в Долинском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выезд по культурным местам муниципалитета состоялся 16 октября. Участники Сахалинского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Дети войны» в сопровождении специалистов главной библиотеки области посетили Долинские Краеведческий музей, сельскую библиотеку и церковь, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Сотрудник музея рассказал об истории села, экспонатах музея и о школе. Поездка завершилась прогулкой по старому довоенному мосту, с которого можно было полюбоваться рекой Найба.

Выезд осуществлялся на спецавтомобиле СахОУНБ.  

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