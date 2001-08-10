ВТБ увеличит портфель розничных пассивов до 10 трлн рублей в этом году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За десять месяцев 2024 года ВТБ увеличит объем классических сбережений физлиц на 35% – до 9,3 трлн рублей, обеспечив более трети прироста всего рынка. До конца года объем привлеченных средств физлиц составит 10,3 трлн рублей (ранее прогноз составлял 9,5 трлн). Об этом в рамках FINOPOLIS 2024 сообщил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Рублевый портфель пассивов ВТБ уже достиг 8,4 трлн рублей. Средний чек рублевого вклада в банке по сравнению с прошлым годом увеличился с 501 тыс. до 531 тыс. рублей.

«ВТБ активно наращивает свой портфель пассивов. Ожидаем, что по итогам года объем сбережений во всех валютах вырастет в 1,5 раза до 10,3 трлн рублей, из них только в рублях – 9,6 трлн. Это выше наших ожиданий, и во многом активность именно наших вкладчиков помогла «разогреть» рынок до рекордных значений. Этому способствовали наши превентивные повышения ставок по вкладам, а также вывод на рынок новых продуктов, например, вклада с привязкой к ключевой ставке, а также вклада под 27% с ПДС», — прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.

С начала 2024 года количество открытых депозитов в портфеле ВТБ увеличилось на 25% – клиенты открыли более 4,3 млн вкладов. За аналогичный период 2023 года было открыто 2,9 млн депозитов. Чаще всего клиенты сейчас открывают депозиты на полгода (47%). Увеличилась доля депозитов сроком на 1 год (17%). Количество накопительных счетов выросло в этом году на 20% (в прошлом году – на 2%). С начала года клиенты открыли более 4,6 млн накопительных ВТБ-счетов, а объем их портфеля достиг 1,6 трлн рублей.