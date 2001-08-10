В двух районах Сахалинской области полностью завершили капремонт запланированный на 2024 года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Капитальный ремонт в многоквартирных домах из плана 2024 года полностью завершили в Томаринском и Курильском районах. Подрядные организации обновили инженерные сети в общей сложности в 19 домах.
В Томаринском округе работы вели не только в райцентре, но и сёлах.
В селе Черемшанка в доме №1 на улице Ленина обновили сети электроснабжения, а в Красногорске в домах №86 на улице Карла Маркса и №18 на улице Ушакова - теплоснабжения. Всего в районе в 2024 году капитально отремонтировали конструктивы на 8 объектах.
В Томари на улице Антона Буюклы, 1 заменили систему водоснабжения и водоотведения, в доме №12 капитально отремонтировали фундамент и подвал. Жильцы домов №№5, 29 на Юбилейной и №52 на Октябрьской получили новые сети теплоснабжения.
В Курильском районе после капремонта сдали все 11 домов, стоящих в плане на 2024 год. В Курильске в доме №18 на улице Ленинского Комсомола обновили систему водоснабжения, в домах №№20, 23 – водоотведения, а в №№26 и 28 наряду с инженерными сетями отремонтировали подвалы. Строители работали и в домах №№9, 10 и 11 на улице Сахалинской. Там полностью обновили системы водоснабжения и водоотведения.
- Подрядные организации выполнили работы без существенных замечаний. В приёмке домов в том числе принимали участие собственники. Активность жителей играет важную роль, поскольку строители могут своевременно выявить и устранить недостатки, урегулировать спорные вопросы, - сказал руководитель Фонда капремонта Сахалинской области Игорь Бондарев.
Оперативность и ответственное отношение к делу со стороны подрядчиков отмечают и жильцы.
- Капремонт в нашем доме назрел давно. С годами инженерные сети обветшали, что приводило к бесконечным коммунальным авариям. Результатом работы мы довольны: строители все сделали «на совесть». Приятно, что в процессе капремонта слышат жителей - учитывают наши пожелания и предложения, всегда готовы к диалогу, — поделился один из жителей дома №12 на улице Антона Буюклы в Томари.
Всего в Сахалинской области в 2024 году капитально отремонтируют свыше 340 домов - вдвое больше, чем в прошлом году. Уже сдали в эксплуатацию более 80% от общего объема, а работы на сетях теплоснабжения полностью завершили ещё до старта отопительного сезона. На обновление жилфонда из разных уровней бюджета в этом году выделили порядка 5 млрд рублей.
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