В Сахалинской области по поручению губернатора осушают затопленные подвалы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области оперативно восстанавливают подвалы многоквартирных домов, затопленные нечистотами, грунтовыми и поверхностными водами. Текущие ремонты и осушение цокольных помещений проводят по заявкам от жителей. О ходе работ еженедельно докладывают губернатору Валерию Лимаренко на заседании правительства, рассказали ТИА "Острова" в региональном правиьтельстве.

- Выходить в отопительный сезон с водой в подвалах неприемлемо. Мы обязаны выполнять обязательства перед жителями. Ставлю задачу разработать стандарт по восстановлению затопленных подвалов, который четко определит сроки ремонта помещений. И если работы не будут выполнены вовремя, мы за это очень серьезно будем спрашивать, - сказал губернатор Валерий Лимаренко.

На сегодняшний день региональное министерство ЖКХ получило информацию о 92 проблемных подвалах, свыше 70 из них уже приведены в порядок. Заявки от сахалинцев продолжают поступать.

- Пик обращений пришелся на конец августа-начало сентября. Сейчас ситуация более спокойная. В среднем мы получаем порядка 10 новых заявок в неделю, оперативно их отрабатываем. Составлен график и утверждены сроки выполнения работ по каждому адресу. Все заявки находятся на контроле Государственной жилищной инспекции, — рассказала министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.

Сообщить о затопленном подвале сахалинцы могут в ЦУР, жилищную инспекцию или на «горячую линию» регионального министерства ЖКХ по телефону: 8 (800) 302-00-65.

В 2025 году в Сахалинской области начнется реализация программы капитального ремонта подвалов МКД, разработанная по поручению губернатора. За три года в регионе восстановят 718 цокольных помещений. Специалисты заменят ветхие внутридомовые инженерные сети, сети водоотведения, выполнят работы по гидроизоляции.