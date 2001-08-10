На 1-й Октябрьской улице в Южно-Сахалинске 17 и 18 октября ограничат движение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Движение транспорта 17-18 октября ограничено в Хомутово на улице 1-й Октябрьской. Это связано с ремонтом дорожного полотна в районе здания №4 по ул. 1-я Октябрьская, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работы выполняются по полосам. На сегодня запланированы демонтаж старого дорожного покрытия и подготовка основания (замена пучинистых грунтов), а на завтра - асфальтирование. Ограничения продлятся в четверг и пятницу с 08.00 до 18.00. Объезжать ремонтные работы можно по ул. Ленина.