17 сентября в Южно-Сахалинске продолжаются работы по благоустройству

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Муниципальные службы ежедневно выполняют различные виды работ по приведению в порядок территорий и пространств городского округа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, в рамках текущего содержания улично-дорожной сети сегодня планируется:

- подготовка к асфальтированию парковки по пр. Мира в районе здания № 426, автобусного кармана по ул. Сахалинской возле остановки «Гостиница Турист»;

- фрезерование асфальтобетонного покрытия проезжей части по ул. Горького в районе заезда к комплексу "Кристалл", по ул. 1-ой Октябрьской в районе магазина "Октябрьский";

- замена пешеходного ограждения по ул. Железнодорожной на участке от ул. Сахалинской до пр. Победы;

- подготовка к асфальтированию покрытия проезжей части по ул. Невельской на участке от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской.

Кроме этого, в областном центре в круглосуточном режиме ведутся работы по комплексной уборке автомобильных дорог, включающие сбор смета и пыли, подметание и мойку проезжих частей и тротуаров.

В скверах и других общественных пространствах Южно-Сахалинска сегодня выполняются различные виды работ: уборка мусора, подметание дорожек, помывка и протирка памятников, малых архитектурных форм и др.

Так, городские службы с утра приводят в порядок озелененные территории: проводится прополка клумб, сгребание листвы, мойка и вывоз вазонов, уборка отцветших растений, формовка деревьев. На пл. Ленина производится обрезка розария, в сквере Асахикава - ремонт, замена, покраска секции забора.