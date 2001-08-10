Жители Камчатки жалуются на мышей в стенах больницы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Пациенты Елизовской больницы жалуются на мышей в стенах инфекционного отделения. Видео с грызуном, которое по словам автора, сделано в медучреждении 16 октября, было прислано в редакцию, сообщает ТК "41 Регион".
«В инфекционное отделение Елизовской больницы за последние сутки поступило очень много людей с кишечной инфекцией. А вот что происходит в самой больнице, в одном из туалетов. Это не первый и не второй случай, когда мыши и крысы бегают по всему отделению. Приезжали различные проверки, включая управление Роспотребнадзора. Ничего не произошло с того момента», - сообщил один из пациентов.
Ситуацию без внимания не оставили представители Елизовской районной больницы. Там рассказали, что провели внутреннюю проверку. По ее итогам информация о наличии грызунов в ванной комнате инфекционного отделения не нашла подтверждения.
Кроме того, 14 октября врачом эпидемиологом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии…» было проведено санитарно-эпидемиологическое обследование. Факты наличия грызунов также не обнаружены.
«Сообщаем, что в ЕРБ в рамках регулярных профилактических мероприятий силами ООО «Гарант ДВ» проводится дератизация, направленная на ликвидацию условий жизнедеятельности и истребление грызунов. Будем внимательно следить за социальными сетями и реагировать на сообщения», - заверили представители больницы.
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