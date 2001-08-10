С начала года диспансеризацию прошли уже более 106 тысяч южносахалинцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается плановая диспансеризация взрослого и детского населения. Комплексное медицинское обследование позволяет своевременно выявлять заболевания и предотвращать их развитие, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Для жителей в возрасте от 18 до 40 лет диспансеризация проводится раз в три года. Если ваш возраст делится на три, то в этом году вы должны пройти диспансеризацию. После 40 лет обследование рекомендуется проходить ежегодно.

В 2024 году диспансеризацией планируется охватить порядка 70% граждан, зарегистрированных в городском округе. Это более 114 тысяч человек.

Медики подчеркивают, что регулярное диспансерное обследование помогает выявлять скрытые проблемы со здоровьем на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. Плановые медосмотры позволяют своевременно выявить наличие факторов риска сердечно-сосудистых, онкологических, диабетических заболеваний, а также нарушения в работе органов дыхания, зрения, слуха и др.

Уточним, в ходе диспансеризации проводится ряд обследований, которые включают анкетирование на наличие хронических заболеваний и отягощенной наследственности, антропометрию и определение индекса массы тела, измерение артериального давления, клинико-лабораторные анализы, в том числе исследование уровня холестерина и глюкозы в крови, флюорографию, электрокардиографию и уточнение сердечно-сосудистого риска, маммографию (для женщин старше 40 лет или по показаниям), осмотр и консультацию терапевта.

Если в ходе диспансеризации у пациента выявляются нарушения показателей здоровья, то его направляют к специалисту для установления диагноза и назначения лечения.

Диспансеризация проводится в поликлиниках городского округа, фельдшерско-акушерских пунктах. Записаться на обследование можно самостоятельно по номеру телефона единой сервисной службы 1-300.

Кроме этого, для удобства южносахалинцев организовано прохождение медицинского обследования на рабочих местах. Мобильные диагностические комплексы позволяют провести осмотр сотрудников предприятий муниципалитета без отрыва от основной деятельности. Для этого трудовым коллективам необходимо обратиться в департамент социальной политики администрации Южно-Сахалинска по телефонам 300-596 и 312-710 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Отметим также, что в рамках проекта «Забота. Защита. Уважение», инициированного губернатором Валерием Лимаренко, ведется масштабная работа по информированию жителей о возможности прохождения диспансеризации. Приглашение на медицинское обследование приходит горожанам посредством СМС-сообщений. Пациентам с хроническими заболеваниями напоминают о необходимости визита в поликлинику проводники здоровья.