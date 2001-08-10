Передвижная креативная выставка "Невельской: плоды воображения" откроется в Невельском историко-краеведческом музее
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
23 октября в 13:00 Сахалинский областной краеведческий музей открывает креативную передвижную выставку «Невельской: плоды воображения» в Невельском историко-краеведческом музее, рассказали ТИА "Острова" в краеведческом музее.
Выставка посвящена деятельности российского мореплавателя, исследователя Дальнего Востока Геннадия Ивановича Невельского. Это совместный выставочный проект Сахалинского областного краеведческого музея и творческой группы Hero4Hero / «Герой для Героя» из Владивостока.
Выставка отличается новизной подачи исторического материала путем переплетений книжной руманги-иллюстрации, аудиосопровождения и технологии дополненной реальности, соединяя события середины XIX века с настоящим временем.
Цель проекта – привлечение внимания молодого поколения к выдающейся, незаурядной личности Г.И. Невельского. Авторы проекта постарались подать личность исследователя так, чтобы и детям, и взрослым самим захотелось больше узнать о его подвигах.
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