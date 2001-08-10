Тихоокеанское
информационное агентство
17 Октября 2024
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15:07, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине пограничники пресекли незаконную добычу кеты

На Сахалине пограничники пресекли незаконную добычу кеты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пограничным управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Сахалинской области в акватории з. Терпения Охотского моря в близи устья р. Промысловка пресечена незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

Сотрудники Пограничного управления с поличным задержали 2 граждан РФ, осуществивших вылов кеты с использованием сетных орудий лова и маломерного плавсредства.

На месте происшествия обнаружены, изъяты орудие незаконного промысла, более и 220 экземпляров кеты.

Сумма причиненного ущерба водным биологическим ресурсам, превышает 880 000 рублей.

В действиях лиц усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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