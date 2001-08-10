В семи районах Сахалинской области завершился капитальный ремонт дворов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На сегодня работы полностью закончились в Невельском, Долинском, Макаровском, Томаринском, Тымовском, Охинском и Северо-Курильском городских округах. Еще в шести районах благоустройство придомовых территорий вышло на финишную прямую. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В скором времени завершатся работы в Поронайском, Смирныховском, Холмском, Углегорском, Ногликском районах и в Южно-Сахалинске. К примеру, в областном центре, где запланирован наибольший объем работ – 32 двора, на сегодня новый облик получили уже более 20.

– По поручению губернатора Валерия Лимаренко с начала года в островном регионе капитально отремонтировали 149 дворовых территорий из запланированных 201. В сравнении с прошлым годом, количество дворов увеличилось более чем в три раза. Сейчас муниципалитеты вышли на завершающую стадию работ, – рассказала министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

В Долинском районе в этом году отремонтировали 15 дворов. Так, в селе Быков капитальный ремонт коснулся придомовой территории на улице Шахтёрской, 12. Здесь заменили земляное полотно и уложили асфальтобетонное покрытие, обустроили тротуары и установили дорожные знаки. А во дворе на улице Горняцкой, 14 уложили новый асфальт, обустроили удобные тротуары для пешеходов и парковки для автолюбителей.

– Раньше с парковкой во дворе дела обстояли не очень хорошо, трудно было найти место для своего автомобиля. Кроме того, жители ходили прямо по проезжай части двора, что совсем не безопасно. Сейчас стало удобнее для всех – и для автовладельцев, и для пешеходов, – поделился житель села Быков Андрей Морозов.

В Корсаковском район капитальный ремонт дворов уже завершен по 10 адресам.

– В этом году в городе проводится большая работа по обновлению дворовых территорий. Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в Корсакове удалось преобразить сразу 15 дворов. Кардинально изменился подход к ремонту. Муниципалитет старается выполнить все работы комплексно. Если необходимо, сразу же меняют инженерные сети водо- и теплоснабжения, а все этапы согласовываются с жителями, – поделился глава Корсаковского городского округа Александр Ивашов.

Подходит к концу ремонт дворовых территорий и в Поронайском районе. При поддержке губернатора и правительства Сахалинской области в этом году капитальными работами удалось охватить дворы по 15 адресам в райцентре, селах Восток и Вахрушев. На завершающей стадии находится благоустройство последнего комплекса дворовых территорий по Октябрьской, 77, 75 и Победы, 4,6. Подрядная организация укладывает асфальтобетонное покрытие. Полностью завершить работы во дворах должны до конца октября.

В следующем году на Сахалине и Курилах планируют капитально привести в порядок 139 дворов. Губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу – в ближайшие годы завершить программу капремонта придомовых территорий на островах.