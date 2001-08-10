В Синегорске готова к запуску новая станция водоподготовки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Монтаж объекта, который позволит улучшить качество водоснабжения Синегорска, завершен. Станция подключена к сетям водопровода, рассказали ТИА "Острова" в городской аддминистрации.
Нынешней осенью при участии специалистов завода - изготовителя проведено обучение работников, которые будут обслуживать объект, выполнены пусконаладочные мероприятия и тестовые пуски. Уже в ноябре станция будет полноценно запущена в работу.
Напомним, вопрос водоснабжения населенного пункта на протяжении ряда лет вызывал беспокойство жителей – обращения по качеству воды направлялись в муниципальный центр управления и социальные сети главы города. Так как вода поступает из поверхностных источников – в межсезонье, особенно в периоды оттепелей и сильных осадков ее качество ухудшалось.
Ситуацию с водоснабжением Синегорска по поручению мэра Сергея Надсадина на всех этапах держал на личном контроле вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Римша. При необходимости ресурсоснабжающей организацией осуществлялся подвоз воды, также проводился ремонт и промывка сетей. Вместе с тем, как подчеркнул вице-мэр, проблема требовала кардинального решения — а именно строительства новой современной станции водоочистки.
Как рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Игорь Попов, производительность новой станции составляет 720 кубометров в сутки. Также построены два резервуара чистой воды вместимостью 200 кубометров каждый. Эти объемы позволят обеспечить водой жилые дома, социальные объекты, котельную, магазины, расположенные на территории Синегорска.
– Первыми подключим три дома по улице Горной, которые находятся на самом высоком участке территории, чтобы отработать параметры по давлению, а далее начнем запускать всё село, – рассказал Игорь Попов, – Вода проходит очистку фильтрами, отвечает всем санитарным нормам. Новая станция водоочистки работает в автоматическом режиме и соответствует современным требованиям. С её помощью чистой водой будут обеспечены все объекты Синегорска. Администрация города изучила опыт других городов, где работают такие станции – объект доказал свою эффективность.
Своим мнением о важности строительства станции поделились и сами Синегорцы.
– В определенные периоды сталкивались с тем, что вода поступала не очень хорошего качества. Смотрели по прогнозу погоды, когда пойдет дождь, набирали заранее запасы, отстаивали. Благо, нам всегда подвозили питьевую воду. Ждём, что запуск станции позволит нормализовать ситуацию, – рассказал житель улицы Горной Дмитрий Шестаков.
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