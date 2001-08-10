Тихоокеанское
информационное агентство
17 Октября 2024
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На улице Горнолыжной в Южно-Сахалинске временно ограничат движение
12:28, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На улице Горнолыжной в Южно-Сахалинске временно ограничат движение

На улице Горнолыжной в Южно-Сахалинске временно ограничат движение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске в связи с проведением физкультурного мероприятия «Ночной забег» будут действовать временные ограничения парковки и движения автотранспорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, ограничения парковки будут введены на ул. Горнолыжной с 21:00 17 октября до 17:00 18 октября на парковочной зоне, а также в районе Спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду (ул. Горького 7/4).

Ограничения движения транспорта будут введены на ул. Горнолыжной с 17:00 до 21:00 18.10.2024 от поворота на парковку гостиницы «Спортивная» до поворота на проезд ОАУ «СТК Горный воздух».

Автомобилистов просят заранее планировать маршруты.

«Ночной забег-2024» состоится в честь Международного дня отца вечером 18 октября.

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