Благоустройство мемориального комплекса на площади Славы в Южно-Сахалинске закончат к 9 мая 2025 года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре продолжаются работы по благоустройству мемориального комплекса на площади Славы. По проекту здесь заменят плитку, восстановят ступеньки и сделают ливневку. Ход работ проинспектировал губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- Впереди у нас памятная дата — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. К этому времени необходимо полностью восстановить мемориальный комплекс и площадь Славы. Это центральное место проведения праздничных мероприятий. Поэтому нужно отнестись к этому очень внимательно. Здесь не должно остаться ничего разрушенного. Это память о том, какой ценой наши предки одержали победу и освободили Сахалин, - отметил Валерий Лимаренко.
Ремонт площади Славы проходит в несколько этапов. На первом этапе подрядчик выполнит переустройство ливневой канализации, затем — благоустройство нижней части площади возле Вечного огня. Здесь заменят брусчатку и гранит на ступенях.
- В рамках благоустройства этой части улицы Горького приступили ко второму этапу реконструкции площади. До этого мы уже поменяли плитку у Вечного огня. Здесь идет подготовка под замену плитки, старую уже сняли, сейчас будем делать основание и укладывать новую. Гранит на ступени мы заказали, он сейчас во Владивостоке, готовится к отправке. Как придет, начнем заниматься ступенями. Мы все будем делать поэтапно, - добавил начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства Южно-Сахалинска Евгений Кулик.
До конца года здесь выполнят подсветку бюстов, памятников и мемориальной доски, установят парковые фонари и сделают ландшафтную подсветку всех деревьев. В будущем году планируется приступить к третьему этапу и заменить бордюры и плитку на дорожках у комплекса постаментов, посвящённых Южно-Сахалинской наступательной операции.
- Я очень люблю гулять со своими детьми по площади. Я им рассказываю о героизме наших предков. И, конечно, это место нужно отреставрировать. Очень хочется, чтобы 80-летие Победы мы отпраздновали на красивой площади, - поделилась жительница Южно-Сахалинска Ксения.
Отметим, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в регионе ежегодно появляются новые скверы, парки и площади, которые становятся победителями Всероссийского голосования. Так, в этом году обустроят более 20 общественных пространств. Среди них — проекты благоустройства зоны отдыха в Макарове, парк «Застава» в Ногликах, сквер по улице Победы в Углегорске и другие.
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