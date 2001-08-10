Южносахалинцам напоминают о сроках уплаты налогов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жителям Южно-Сахалинска напоминают, что срок уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов за 2023 год - до 1 декабря 2024 года, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Рассылка единых налоговых уведомлений за 2023 год началась в сентябре. Уплатить имущественные налоги можно через портал ФНС России с помощью сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также «Уплата налогов и пошлин физических лиц».
Управление Федеральной налоговой службы России по Сахалинской области, рекомендует не откладывать уплату налогов во избежание начисления пени за несвоевременную уплату.
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