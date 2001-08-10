Тихоокеанское
информационное агентство
17 Октября 2024
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11:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцам напоминают о сроках уплаты налогов

Южносахалинцам напоминают о сроках уплаты налогов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителям Южно-Сахалинска напоминают, что срок уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов за 2023 год - до 1 декабря 2024 года, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Рассылка единых налоговых уведомлений за 2023 год началась в сентябре. Уплатить имущественные налоги можно через портал ФНС России с помощью сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также «Уплата налогов и пошлин физических лиц».

Управление Федеральной налоговой службы России по Сахалинской области, рекомендует не откладывать уплату налогов во избежание начисления пени за несвоевременную уплату.

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