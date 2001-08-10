Около двух миллионов звонков принято сахалинской службой 1-300 с начала года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ежедневно операторы принимают до 12 тысяч обращений. Работа ведётся круглосуточно и без выходных. Для быстрого реагирования создана цифровая система, которая позволяет руководителям медицинских учреждений и сотрудникам областного минздрава вовремя выявлять проблемные зоны, которым нужно уделить особое внимание, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Уже более года в областном медицинском информационном аналитическом центре функционирует отдел обеспечения доступности. Его сотрудники следят за количеством свободных талонов и потребностью у населения.

- Работа ведётся ежедневно, мы следим за количеством выложенных слотов. Чтобы картинка была наглядной, все ячейки работают по принципу светофора. Если пациенту сложно попасть к определённому специалисту, это видно на табло, и мы принимаем меры – либо направляем в учреждение мобильную бригаду, либо привлекаем специалистов из других учреждений, - рассказала Марина Баркова, заместитель директора по проектной деятельности Сахалинского областного медицинского информационно-аналитического центра.

Самым популярным способом взять талон среди островных жителей является сервис 1-300. В команде операторов больше 80 человек, они информируют пациентов о наличии свободного времени у нужного врача, отвечают на вопросы по графику работы учреждений Сахалинской области.

- Все сроки, указанные в территориальной программе государственных гарантий, соблюдаются. Бывают ситуации, когда нужный врач отсутствует – ушел на больничный или в незапланированный отпуск. Тогда мы принимаем оперативные решения, чтобы обеспечить доступность приёмов граждан, - отметил заместитель главного врача Центральной поликлиники Алексей Шишкин.

Напомним, что помимо сервиса 1-300, на приём можно записаться через госуслуги и приложение «Острова.65». Запись к узким специалистам доступна после посещения терапевта. При наличии хронического заболевания, жители напрямую попадают к нужному врачу.

Напомним, медицинский call-центр с единой телефонной линией был создан в 2019 году по поручению главы региона Валерия Лимаренко.