Около двух миллионов звонков принято сахалинской службой 1-300 с начала года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ежедневно операторы принимают до 12 тысяч обращений. Работа ведётся круглосуточно и без выходных. Для быстрого реагирования создана цифровая система, которая позволяет руководителям медицинских учреждений и сотрудникам областного минздрава вовремя выявлять проблемные зоны, которым нужно уделить особое внимание, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Уже более года в областном медицинском информационном аналитическом центре функционирует отдел обеспечения доступности. Его сотрудники следят за количеством свободных талонов и потребностью у населения.
- Работа ведётся ежедневно, мы следим за количеством выложенных слотов. Чтобы картинка была наглядной, все ячейки работают по принципу светофора. Если пациенту сложно попасть к определённому специалисту, это видно на табло, и мы принимаем меры – либо направляем в учреждение мобильную бригаду, либо привлекаем специалистов из других учреждений, - рассказала Марина Баркова, заместитель директора по проектной деятельности Сахалинского областного медицинского информационно-аналитического центра.
Самым популярным способом взять талон среди островных жителей является сервис 1-300. В команде операторов больше 80 человек, они информируют пациентов о наличии свободного времени у нужного врача, отвечают на вопросы по графику работы учреждений Сахалинской области.
- Все сроки, указанные в территориальной программе государственных гарантий, соблюдаются. Бывают ситуации, когда нужный врач отсутствует – ушел на больничный или в незапланированный отпуск. Тогда мы принимаем оперативные решения, чтобы обеспечить доступность приёмов граждан, - отметил заместитель главного врача Центральной поликлиники Алексей Шишкин.
Напомним, что помимо сервиса 1-300, на приём можно записаться через госуслуги и приложение «Острова.65». Запись к узким специалистам доступна после посещения терапевта. При наличии хронического заболевания, жители напрямую попадают к нужному врачу.
Напомним, медицинский call-центр с единой телефонной линией был создан в 2019 году по поручению главы региона Валерия Лимаренко.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:05 11 Октября За 8 месяцев сахалинские аграрии произвели продукции на 8 миллиардов рублей
15:07 10 Октября Итоги Чеховского фестиваля "Остров Сахалин" подвели в музее книги
15:41 11 Октября 43 новых электронных информационных табло установят на автобусных остановках Южно-Сахалинска
12:56 11 Октября Ледовая арена в Макарове откроет свои двери для посетителей уже в текущем месяце
10:50 20 Сентября Инфляция в августе на Сахалине и Курилах замедлилась
11:16 26 Сентября Власти Южно-Сахалинска приведут в порядок захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, которые оказались заброшены
17:34 4 Октября Иеромонах Александр (Зарубин) прилетел в Южно-Сахалинск на 30-летие общины храма святителя Иннокентия Московского
12:44 20 Сентября Новая стела с изображением животных и птиц встречает жителей и гостей Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 09:21 15 Октября Сахалинцев приглашают поучаствовать в акции "Лермонтовский диктант"
- 13:06 14 Октября Победителей 14 арт-фестиваля "Заяви о себе" определили в Южно-Сахалинске
- 12:56 11 Октября Ледовая арена в Макарове откроет свои двери для посетителей уже в текущем месяце
- 15:07 10 Октября Итоги Чеховского фестиваля "Остров Сахалин" подвели в музее книги
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?