Лучшие и худшие боссы в кино и сериалах – что смотреть в международный день босса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

16 октября по всему миру отмечается День босса – и профессиональный, и ироничный праздник, в который можно поздравить своего любимого начальника. Вдохновившись праздником, онлайн-кинотеатр KION от экосистемы МТС составил подборку фильмов и сериалов с самыми разными боссами – причем не только офисными, которые так или иначе повлияли на жизнь своих сотрудников. Например, герой Евгения Цыганова - главный герой одного из самых ожидаемых сериалов года «Первый номер», который становится главным редактором журнала, полностью переворачивает жизнь сотрудников редакции. Все фильмы и сериалы можно найти в каталоге KION.

«Первый номер»

Главный герой сериала Константин Иноземцев - когда-то популярный писатель, автор одного из главных бестселлеров нулевых. Однако нулевые прошли, а Костя продолжает делать вид, будто он все еще миллионер. Однажды Иноземцеву предлагают стать главным редактором глянцевого журнала и перезапустить его в соответствии с трендами. Иноземцев уверен, что ничего сложного в этом нет, но вдруг оказывается, что быть боссом у молодого поколения, исповедуя старые методы управления командой, не так-то просто: нужно быть понежнее, а еще меньше тянуться к алкоголю и забыть про сексизм и эйджизм. Впрочем, есть у Кости и достоинства: он действительно харизматичный, умный и чувствующий запросы читателя человек.

Скоро на KION

«Успешный»

Комедия Ильи Куликова – конечно, с элементами черного юмора, как и всегда у автора «Мылодрамы» и «Полицейского с Рублевки» - рассказывает о знакомстве миллиардера Калугина и коуча Саши, который, несмотря на то, что все его предприятия по заработку денег провальны, чувствует себя абсолютно счастливым человеком. В отличие от Калугина: он босс большой корпорации, у которого в анамнезе точно есть жизнь и бизнес девяностых, он жестко управляет своей командой, и подчиненные его скорее боятся, чем уважают. Но Саше удается поставить почти безнадежно увязшего в своем образе железного человека Калугина на путь исправления и заинтересовать его обычными радостями жизни.

«Постучись в мою дверь» и «Постучись в мою дверь в Москве»

Серкан Болат – уже имя нарицательное. При этом не так давно у российских зрителей появился свой Серкан – Сергей Градский, которого в отечественной адаптации сериала сыграл Никита Волков. Оба персонажа – и турецкий, и отечественный – молодые начальники-трудоголики из архитектурных бюро, помешанные на инновациях и современному подходу к управлению бизнесом. Правда, они совсем забывают про тот самый work-life balance, без которого, кажется, не привлечь на работу ни одного представителя молодого поколения. Завязки у сериалов одинаковые: оставленные без стипендии девушки – в одной версии Эда, в другой Саша – решают посмотреть в глаза нахальным начальникам, которые якобы лишили их будущего, и проваливаются в лавстори.

«Волк с Уолл-стрит»

Брокер Джордан Белфорт, которого в фильме Мартина Скорсезе сыграл Леонардо ди Каприо – карикатурно успешный американский делец, харизматичный и настойчивый, умеющий продать ручку миллионами способов. Точнее, был бы карикатурным, если бы не был абсолютно реальным: фильм о нем биографический. Белфорт основывает свою контору и нанимает в нее своих друзей, становясь для них адски мотивирующим боссом, а сам лавирует по тусовкам и прожигает жизнь. Когда внезапным обогащением Белфорта начинает интересоваться ФБР, он не остается один, ведь он знает, что такое социальные связи.

«Рецепт любви»

Самый необычный фильм нашей подборки – французская драма Жюльет Бинош и Бенуа Мажимелем, который играет повара-идеалиста Додена, придирчивого до самых тонких нюансов вкуса блюд. У Додена есть своя команда, в первую очередь это дама Эжени, вместе с которой они меняют мир высокой кулинарии. Но когда с Эжени происходит трагедия, Додену приходится искать ей замену, и он находит потенциал в маленькой ученице. Доден – босс насколько невыносимый, настолько и незаменимый: только он владеет секретами французской кухни, которые и по сей день ценят в гурманских домах.

«Одержимость»

Знаменитый фильм про дирижера-перфекциониста – кошмар всех музыкантов, и дебют Дэмьена Шазелла, который впоследствии станет большой звездой. Майлз Теллер играет студента консерватории Эндрю с большой мечтой исполнять джаз на ударных, а Дж.К.Симмонс – преподавателя и дирижера, больше похожего на обычного садиста, а не на утонченного любителя музыки. Босса суровее представить сложно, и если кровавые пальцы – не самое редкое среди музыкантов явление, то без нервных срывов точно можно было бы обойтись.