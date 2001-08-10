Сахалинцы написали экономический диктант

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека стала региональной площадкой для VIII ежегодной общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический диктант». Тема акции: «Сильная экономика – процветающая Россия!», рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Участники мероприятия проявили эрудицию, отвечая на вопросы диктанта. Например, вспомнить имя одного из основателей институционализма, какие виды эквайринга существуют, в чем заключается экономическая политика автаркии, в каких формах предоставляются межбюджетные трансферты из федерального бюджета и другие.

Особую активность проявили старшеклассники городских школ № 5 и 1, а также посетители библиотеки.