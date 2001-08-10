Тихоокеанское
информационное агентство
17 Октября 2024
Сейчас 05:22
97,26|106,08|66,91
На улице Горнолыжной в Южно-Сахалинске временно ограничат движение
10:03, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцы написали экономический диктант

Сахалинцы написали экономический диктант

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека стала региональной площадкой для VIII ежегодной общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический диктант». Тема акции: «Сильная экономика – процветающая Россия!», рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Участники мероприятия проявили эрудицию, отвечая на вопросы диктанта. Например, вспомнить имя одного из основателей институционализма, какие виды эквайринга существуют, в чем заключается экономическая политика автаркии, в каких формах предоставляются межбюджетные трансферты из федерального бюджета и другие. 

Особую активность проявили старшеклассники городских школ № 5 и 1, а также посетители библиотеки.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?