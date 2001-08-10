Жителей дома в Петропавловске-Камчатском терроризируют крысы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Полчища крыс терроризируют жильцов дома в Петропавловске-Камчатском. Крупные грызуны наблюдаются в многоэтажке на 50 лет Октября, 35. В частности, они оккупировали подвал, вредителей часто замечают у здания, на лестничных площадках и даже в квартирах. Виной всему, по мнению жильцов, стал закрытый магазин на первом этаже, в котором осталась часть продукции, сообщает ТК "41 Регион".
«Они (крысы — прим.ред.) огромные, их очень много. В нашем доме есть заброшенный социальный магазин на 1 этаже, там рай для крыс. Там остались продукты после закрытия», — рассказывают собственники жилья.
По словам горожан, управляющая компания активно борется с грызунами, раскладывая отраву. Но большого эффекта от этого нет.
«Страшно в подъезд выходить. «Управдом» обращались в Управление по надзору по защите прав и благополучия человека с просьбой проверить работу магазина, чтобы убрать продукты и заставить владельца магазина навести порядок. Но получен отказ, так как нет угрозы жизни», — негодуют горожане.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 00:28 Сегодня Лазерное удаление сосудов на лице в Минске
- 00:29 Сегодня Цена зубных имплантов: что влияет на стоимость процедуры
- 00:30 Сегодня Почему стоит посетить Баку
- 00:30 Сегодня Брекеты для детей и подростков: когда и как начинать лечение?
11:17 9 Октября На Шумшу планируют создать уникальный музей памяти, посвященный Курильской десантной операции
09:05 11 Октября За 8 месяцев сахалинские аграрии произвели продукции на 8 миллиардов рублей
15:07 10 Октября Итоги Чеховского фестиваля "Остров Сахалин" подвели в музее книги
16:28 9 Октября В Южно-Сахалинске завершается строительство улицы Смирнова
10:50 20 Сентября Инфляция в августе на Сахалине и Курилах замедлилась
11:16 26 Сентября Власти Южно-Сахалинска приведут в порядок захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, которые оказались заброшены
17:34 4 Октября Иеромонах Александр (Зарубин) прилетел в Южно-Сахалинск на 30-летие общины храма святителя Иннокентия Московского
12:44 20 Сентября Новая стела с изображением животных и птиц встречает жителей и гостей Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 09:21 Вчера Сахалинцев приглашают поучаствовать в акции "Лермонтовский диктант"
- 13:06 14 Октября Победителей 14 арт-фестиваля "Заяви о себе" определили в Южно-Сахалинске
- 12:56 11 Октября Ледовая арена в Макарове откроет свои двери для посетителей уже в текущем месяце
- 15:07 10 Октября Итоги Чеховского фестиваля "Остров Сахалин" подвели в музее книги
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?