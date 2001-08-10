Жителей дома в Петропавловске-Камчатском терроризируют крысы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полчища крыс терроризируют жильцов дома в Петропавловске-Камчатском. Крупные грызуны наблюдаются в многоэтажке на 50 лет Октября, 35. В частности, они оккупировали подвал, вредителей часто замечают у здания, на лестничных площадках и даже в квартирах. Виной всему, по мнению жильцов, стал закрытый магазин на первом этаже, в котором осталась часть продукции, сообщает ТК "41 Регион".

«Они (крысы — прим.ред.) огромные, их очень много. В нашем доме есть заброшенный социальный магазин на 1 этаже, там рай для крыс. Там остались продукты после закрытия», — рассказывают собственники жилья.

По словам горожан, управляющая компания активно борется с грызунами, раскладывая отраву. Но большого эффекта от этого нет.

«Страшно в подъезд выходить. «Управдом» обращались в Управление по надзору по защите прав и благополучия человека с просьбой проверить работу магазина, чтобы убрать продукты и заставить владельца магазина навести порядок. Но получен отказ, так как нет угрозы жизни», — негодуют горожане.