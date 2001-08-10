В сахалинском санатории сократилось время ожидания процедуры в три раза
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В «Синегорских минеральных водах» оптимизируют внутренние процессы под руководством экспертов регионального Центра компетенций (РЦК). За три месяца работы коллектив организации показал высокие результаты внедрения улучшений.
– Основная задача национального проекта заключается в повышении производительности труда более чем на 5% в год. На протяжении этого времени предприятия участвуют в проекте, и мы стремимся перевыполнить установленные показатели. В санатории на участке, предоставляющем услуги «минеральной ванны», подготовка раньше занимала 33 минуты, а сейчас – всего 10 минут, что непосредственно увеличивает производительность труда. Все изменения, которые внедряем, стандартизированы, и сотрудники работают в соответствии с утвержденными стандартными операционными процедурами, – поделилась руководитель проекта Екатерина Жигуренко.
Санаторий стал одним из первых учреждений на острове, принявших участие в национальном проекте «Производительность труда» в сфере туризма. С этого года туристические компании с выручкой от 180 миллионов рублей могут получить экспертную поддержку. Это нововведение направлено на увеличение конкурентоспособности бизнеса в туристической сфере и повышение его эффективности.
– В рамках реализации данного проекта наша команда сосредоточена на оптимизации санаторно-курортного лечения, а также улучшения условий проживания клиентов и повышения уровня их удовлетворенности. Медицина – это строго регулируемая сфера с четкими правилами и процедурами, которых необходимо придерживаться. Изменения внедрять сложно, нас контролируют различные органы, и важно не нарушить установленный порядок, но мы уверены в своих действиях. Участие в этом проекте станет важным шагом к укреплению позиций санатория на туристической карте региона и привлечению новых клиентов, – прокомментировал генеральный директор АО «Синегорские минеральные воды» Алексей Пешков.
– Это наш первый проект в сфере туризма, и сотрудничество с санаторием стало для нас уникальным и интересным опытом. Мы сосредоточены на оптимизации операционных и финансовых показателей. В среднем предприятия демонстрируют рост производительности не менее чем на 20% в год, что является одной из основных целей проекта. Благодаря активному вовлечению руководства предприятия и работе нашей профессиональной команды, мы уже получили первые результаты и организовали значимые мероприятия, – рассказала руководитель РЦК Елена Часникова.
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