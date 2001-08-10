В Южно-Сахалинске будут временно перекрыты участки улиц Милицейская и Чехова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Как сообщает Сахалинская коммунальная компания, в Южно-Сахалинске участки двух улиц будут перекрыты для проведения ремонтных работ. В среду, 16 октября, не будет сквозного проезда на ул. Милицейской в районе дома №7.

На следующий день, 17 октября, будет перекрыт участок ул. Невельской между домами № 2 и 4 по ул. Чехова.

Водителей просят заранее планировать свои маршруты.