В Южно-Сахалинске поддерживают чистоту и порядок на дорогах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ежедневно в практически непрерывном режиме подрядные организации занимаются обслуживанием дорог областного центра, их уборкой и ремонтом. Содержание улично-дорожной сети идет по единому стандарту. Южно-Сахалинск стал первым муниципалитетом в регионе, где он успешно реализован, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, в 2020 году в МУП «Завод строительных материалов им. М. А. Федотова» в рамках «Бережливых технологий» определили схему, по которой должна работать специализированная техника. Регламент комплексной уборки дорог разрабатывался под кураторством Министерства Сахалинской области по эффективному управлению. Он позволяет максимально качественно производить уборку улиц за короткий промежуток времени. Большая часть работ производится в ночное время для минимизации неудобств участникам дорожного движения. В рамках реализации проекта «Бережливые технологии» прошло обучение специалистов также из других подрядных организаций, следящих за дорогами.

Комплексное применение дорожной техники делает уборку качественнее и эффективнее. На заводе им. Федотова разработаны стандарты как зимней, так и летней уборки. Сейчас на дорогах задействованы подметально-уборочные, комбинированные дорожные машины, тракторы. В сутки работает две смены - одного водителя сменяет другой; на линии ежедневно выходят 20-25 машин.

- Думаю, жители видели работу полной бригады, когда уборочная техника идет звеном. Это и со стороны выглядит внушительно, и позволяет комплексно и качественно навести порядок на проезжей части. Завод работает круглосуточно. Основная уборка осуществляется в ночное время, потому что днем качественно убрать улицу сложно - в связи с загруженностью автотранспортом. С 22.00 начинается ночная мойка, которая включает в себя сбор смета, подметание. Сейчас опадает листва, активно используем тракторы и тротуарные пылесосы для ее сбора, - рассказывает начальник диспетчерской службы МКП «Завод строительных материалов им. М.А. Федотова» Анатолий Благодарный.

Мойка улично-дорожной сети сейчас производится ориентировочно до 02.00. Работа в осенний период в ночное время продолжается до установления температурного режима +1/0 градусов, затем остается лишь дневная уборка (до понижения дневных температур), далее выполняется переход на зимнее содержание.

Отметим, что в дневное время стандарт уборки УДС применяется в усеченном режиме. Уборка производится исключительно вакуумными либо прицепными подметально-уборочными машинами, без применения поливомоечной техники.

Так, водитель-оператор подметально-уборочной машины Илья Озюма работает на заводе с 2017 года. Ежедневно утром перед выездом он осматривает технику, чтобы все исправно работало. Также требование - чтобы машина вышла на дороги чистой. Диспетчерская служба составляет план улиц, на которых нужно провести очистку, в зависимости от трафика и времени, дает задание и водитель отправляется на уборку участков.

- Наша работа очень нужная. Карманы, заезды и так далее - везде, где оборудование машины может достать, я должен вычистить. Работы много у каждого. К уборке относимся ответственно и выполняем свою работу качественно, - делится Илья Озюма.

Вопросы благоустройства, создания современной и комфортной городской среды являются приоритетными для главы города Сергея Надсадина и губернатора Валерия Лимаренко. Работа администрации в этом направлении отвечает задачам национального проекта «Жилье и городская среда».