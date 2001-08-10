Южносахалинцев приглашают на тематическую ярмарку "Дары осени"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Тематическая ярмарка «Дары осени» состоится в областном центре 19 октября. Торговля развернется на площадке по ул. Вокзальной, 71, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
С 10.00 до 15.00 жители и гости города смогут приобрести товары местных производителей: мясную и молочную продукцию, колбасные и кондитерские изделия, мёд, широкий ассортимент сезонных овощей. Южно-сахалинские мастера представят ремесленную продукцию собственного производства. Создавать праздничное настроение будут творческие коллективы.
Участие в ярмарках традиционно принимают сельскохозяйственные предприятия, фермеры, представители личных подсобных хозяйств, индивидуальные предприниматели. Как отмечают в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка, продукция местных производителей особо востребована у населения.
- В течение года в Южно-Сахалинске было проведено более 15 тематических муниципальных ярмарок, организованных администрацией города. Также подобные мероприятия проводят юридические лица и предприниматели, получающие необходимое разрешение. Для жителей это отличная возможность выбирать удобные торговые площадки для приобретения товаров, - отмечает и.о. директора департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Елена Дачилова.
В муниципалитете также создаются условия для организации выездной торговли. Кроме того, жители планировочных районов и сел могут приобрести продукцию местных товаропроизводителей в фирменных магазинах. В настоящее время в городском округе действуют 222 таких объекта.
Следующим масштабным мероприятием станет «День пельменя», который ежегодно проходит в областном центре в декабре. Завершающим событием станет предновогодняя ярмарка, где южносахалинцы смогут приобрести необходимую продукцию для праздничного стола.
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