На сахалинских дорогах снизилась аварийность
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Госавтоинспекция Сахалинской области озвучила статистику аварийности за 9 месяцев 2024 года, пишет astv.ru.
По итогам прошедших 9 месяцев текущего года на дорогах области зафиксировано снижение основных показателей аварийности:
- по количеству происшествий - на 11%;
- по раненым - на 16,9%;
- по погибшим - на 14%.
Проблемными точками остаются ДТП по вине водителей в состоянии опьянения, а также не имеющих, либо лишенных права управления, так как летальность таких происшествий выше, чем в прошлом году.
По вине водителей в состоянии опьянения произошло 51 дорожно-транспортное происшествие, в которых 29 человек погибли и 55 травмированы.
Лицами, которые не должны участвовать в дорожном движении в качестве водителей, в виду отсутствия права управления совершено 53 ДТП, 14 человек погибли и 65 оказались на лечении.
Данной проблематике Госавтоинспекция уделяет огромное внимание. Ведомством проведено более 900 рейдовых профилактических мероприятий, более половины направлены на выявление таких водителей, представляющих угрозу для других участников дорожного движения.
Для участия в таких массовых рейдах формируются дополнительные экипажи ДПС из числа "кабинетных" сотрудников, а также привлекаются сотрудники других подразделений. Активно ведется профилактическая работа с использованием передвижного пункта медицинского освидетельствования, всего проведено более 40 мероприятий, которые охватили Корсаковский, Долинский, Анивский и Холмский районы. За время проведения мероприятий на предмет употребления алкоголя и наркотических веществ освидетельствованы более 150 водителей.
В текущем году автоинспекторы извлекли из транспортного потока 4 341 водителя, не имеющего права управления транспортом, либо лишенного такого права, и 2157 водителей с признаками опьянения, при этом 336 водителей ранее имели наказание за управление транспортом в состоянии опьянения, но позволили себе сесть за руль повторно в таком состоянии и их деяние содержит уже признаки состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.
Госавтоинспекция напоминает автолюбителям о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения, а также водителей, лишённых права управления. Безответственное отношение к установленным правилам несет угрозу для всех участников дорожного движения.
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