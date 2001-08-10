Тихоокеанское
информационное агентство
16 Октября 2024
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12:48, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске благоустроят парковку по проспекту Мира

В Южно-Сахалинске благоустроят парковку по проспекту Мира

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Городские службы проведут замену асфальтобетонного покрытия на парковочной зоне, расположенной по пр. Мира в районе здания № 426, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

К подготовительным работам приступят утром 16 октября. Завершить укладку нового асфальтобетонного покрытия планируется ориентировочно 17 октября до 19.00.

На время проведения работ владельцев автотранспорта просят выбрать альтернативное место парковки.

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