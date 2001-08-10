Свыше трех тысяч подъездов обновили на Сахалине и Курилах с начала года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В островном регионе на финишную прямую вышли работы по обновлению мест общего пользования. В начале года губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поставил задачу – привести в порядок не менее 3 тысяч подъездов, нуждающихся в ремонте. К сегодняшнему дню завершен ремонт 3080 объектов, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.
– В текущем году завершаем программу по обновлению подъездов, в следующем – приступим к ремонту подвальных помещений. Практически во всех муниципальных образованиях работы уже завершены. Есть небольшое отставание в Ногликском районе и в Южно-Сахалинске. Несмотря на это, план по ремонту мест общего пользования выполнен. Во многих муниципалитетах удалось сделать больше, чем планировалось. К примеру, в Анивском районе отремонтировали 152 подъезда, вместо планируемых 120, в Корсаковском – 199, а не 162. Напомню, что управляющим компаниям из областного бюджета возмещалась половина стоимости работ, – отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Наталия Куприна.
Наибольший объем работ был выполнен в областном центре – 927 объектов. На втором месте по числу отремонтированных подъездов – Холмский городской округ. Здесь привели в порядок 384 объекта. 190 подъездов обновили в Углегорском районе, 173 – в Охинском.
– В новый год войдем с чистым светлым подъездом. Наконец убрали все провисшие провода, покрасили обшарпанные стены, побелили, освежили входную дверь. Кроме того, привели в порядок перила, почтовые ящики. Вернувшись с командировки, не узнал свой подъезд, настолько стало светло и свежо. Заходишь теперь сюда и настроение поднимается, – поделился житель Южно-Сахалинска Илья Егоренко.
Ремонт подъездов – это важное направление губернаторской программы «Забота. Защита. Уважение», а также проекта «Единой России» «Наш двор. Наш подъезд». Напомним, в прошлом году по поручению губернатора в островном регионе отремонтировали свыше 4 тысяч мест общего пользования. В общей сложности в течение двух лет на Сахалине и Курилах привели в порядок более 7 тысяч подъездов.
Текущий ремонт предусматривает побелку и покраску стен, тамбурной двери, замену или восстановление перил, установку почтовых ящиков, монтаж кабель-каналов для проводов. В дальнейшем по инициативе самих жильцов при поддержке управляющей компании осуществляются работы по благоустройству мест общего пользования – художественное оформление стен, озеленение помещений.
Самые яркие и необычные пространства принимают участие в конкурсе «Подъезд образцового содержания», который ежемесячно проходит в каждом муниципалитете. В конце года среди победителей ежемесячных конкурсов, которых определяют в региональном приложении Острова.65, выберут лучшие подъезды в четырех номинациях: «Самый уютный подъезд», «Самый зеленый подъезд», «Самый технологичный подъезд» и «Самый креативный подъезд».
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