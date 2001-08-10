Школьников Сахалина познакомили с электроэнергетической отраслью региона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На площадке Учебного центра ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) прошли «Деловые субботы», посвященные работе электроэнергетической отрасли региона, рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.

«Деловые субботы» - проект, который реализуется с 2021 года Агентством по развитию человеческого капитала Сахалинской области. Он создан для того, чтобы у каждого школьника появилась возможность окунуться в различные профессиональные отрасли и сделать выбор своего предназначения.

На встрече более 50 старшеклассников более подробно узнали, что такое электроэнергетика, какие профессии востребованы в этой сфере, где можно пройти соответствующее обучение.

С приветственным словом выступили: исполняющий обязанности директора Департамента электроэнергетики Министерства энергетики Сахалинской области Александр Поземский, директор Сахалинской ГРЭС-2 Николай Недашковский, представители учебных заведений.

Николай Недашковский рассказал об истории и перспективах развития Сахалинской энергосистемы и Сахалинской ГРЭС-2, востребованности профессии энергетика в регионе.

Иван Григорьев, заместитель главного инженера – начальник службы охраны труда филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго», поделился своим опытом профессионального, личностного и карьерного роста.

Для школьников Учебный центр организовал увлекательные мастер-классы, на которых старшеклассники смогли провести анализ жёсткости воды, собрать электрическую схему «Светофор», провести обход электроподстанции на 3D тренажере, познакомиться с правилами электробезопасности.

Завершилась встреча он-лайн квизом - игрой. Самым эрудированным и внимательным участникам вручили призы от организаторов.