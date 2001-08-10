Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске возводят новый многоквартирный дом по улице 40 лет ВЛКСМ. ООО «Авангард» отстроит около 2,5 тысяч квадратных метров жилья. Новый 5-этажный дом будет вмещать в себя 5 однокомнатных, 35 двухкомнатных и 5 трехкомнатных квартиры. В общей сложности новый дом обретут 45 семей.

Для маломобильных граждан предусмотрено обустройство подъемников в подъездах. Подрядчик обустроит парковочную зону и установит дополнительное оборудование и МАФы на детской площадке.

Предварительно на участке выполнили земляные работы, разработку котлована, устройство основания и бетонной подготовки. Сейчас строители занимаются бетонированием фундаментной плиты под возведение монолитного железобетонного дома. Сдать объект подрядчик планирует до 31 августа 2025 года.

- По поручению губернатора Валерия Лимаренко Поронайский район значительно увеличил темпы строительства для переселения из аварийного жилья. На сегодняшний день мы завершаем программу переселения из жилья, признанного аварийным до 1 января 2022 года, - сказал мэр Поронайского ГО Антон Карпуков.