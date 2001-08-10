Южно-сахалинских старшеклассников приглашают на интенсив профориентационного трека "Школа будущего студента"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мероприятие проводится Сахалинским государственным университетом в рамках нового проекта «Формула карьеры». Интенсив продлится 2 месяца и ориентирован на учащихся 10-11 классов.
По информации СахГУ, программа проекта включает работу следующих профильных школ:
- «Школа абитуриента ИФИиВ» (Институт филологии, истории и востоковедения);
- «Психолого-педагогическая школа» (Институт психологии и педагогики);
- «Школа права и корпоративного управления» (Институт права, экономики и управления);
- «Школа естественных наук» (Институт естественных наук и техносверной безопасности);
- «Инженерная школа» (Технический нефтегазовый институт);
- «Военный учебный центр».
Программа школ включает: профориентационное тестирование, интерактивные занятия и мастер-классы, экскурсии в научные лаборатории, лекториумы для родителей, составление карьерных планов.
Информация о дате, времени и месте открытия проекта будет сообщено дополнительно. Занятия планируются в очном формате. График занятий: один раз в неделю по субботам с 15.00 до 17.00. Участие бесплатное.
Желающим стать слушателями профориентационного проекта «Формула карьеры», необходимо до 18 октября 2024 года записаться в СахГУ.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:43 8 Октября На Камчатке ищут осиротевшего медвежонка
09:22 8 Октября Свыше 750 дворов обновили на Сахалине и Курилах благодаря текущему ремонту
11:17 9 Октября На Шумшу планируют создать уникальный музей памяти, посвященный Курильской десантной операции
16:56 8 Октября Пять новых остановочных пунктов появятся на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске
10:50 20 Сентября Инфляция в августе на Сахалине и Курилах замедлилась
11:16 26 Сентября Власти Южно-Сахалинска приведут в порядок захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, которые оказались заброшены
17:34 4 Октября Иеромонах Александр (Зарубин) прилетел в Южно-Сахалинск на 30-летие общины храма святителя Иннокентия Московского
12:44 20 Сентября Новая стела с изображением животных и птиц встречает жителей и гостей Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 13:06 Вчера Победителей 14 арт-фестиваля "Заяви о себе" определили в Южно-Сахалинске
- 12:56 11 Октября Ледовая арена в Макарове откроет свои двери для посетителей уже в текущем месяце
- 15:07 10 Октября Итоги Чеховского фестиваля "Остров Сахалин" подвели в музее книги
- 11:17 9 Октября На Шумшу планируют создать уникальный музей памяти, посвященный Курильской десантной операции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?