Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие проводится Сахалинским государственным университетом в рамках нового проекта «Формула карьеры». Интенсив продлится 2 месяца и ориентирован на учащихся 10-11 классов.

По информации СахГУ, программа проекта включает работу следующих профильных школ:

- «Школа абитуриента ИФИиВ» (Институт филологии, истории и востоковедения);

- «Психолого-педагогическая школа» (Институт психологии и педагогики);

- «Школа права и корпоративного управления» (Институт права, экономики и управления);

- «Школа естественных наук» (Институт естественных наук и техносверной безопасности);

- «Инженерная школа» (Технический нефтегазовый институт);

- «Военный учебный центр».

Программа школ включает: профориентационное тестирование, интерактивные занятия и мастер-классы, экскурсии в научные лаборатории, лекториумы для родителей, составление карьерных планов.

Информация о дате, времени и месте открытия проекта будет сообщено дополнительно. Занятия планируются в очном формате. График занятий: один раз в неделю по субботам с 15.00 до 17.00. Участие бесплатное.

Желающим стать слушателями профориентационного проекта «Формула карьеры», необходимо до 18 октября 2024 года записаться в СахГУ.