Педагогический состав школы Синегорска пополнился

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Преподаватель русского языка и литературы Ольга Степанова переехала в Сахалинскую область из Бурятии, став участницей федеральной программы «Земский учитель», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В синегорской школе Ольга Степановна работает около месяца: преподает русский язык и литературу ученикам среднего и старшего звена. Образование педагог получила в Бурятском государственном университете. Свою преподавательскую деятельность начала сразу же после окончания учебного заведения — в 2012 году. Главным в профессии учителя считает высокую миссию — воспитание будущего поколения.

- Мне здесь очень нравится. Коллектив школы меня встретил очень хорошо. Администрация школы во всем помогает, и люди отзывчивые. Природа в Синегорске очень живописная, - рассказывает Ольга Степанова.

Будущее место работы педагог выбирала среди нескольких дальневосточных регионов. В итоге остановилась на Сахалинской области. Как признается Ольга Степанова, участие в федеральной программе «Земский учитель» - это поиск новых горизонтов и возможность профессионального роста.

- Мне нравятся русский язык и литература. Учитель интересно ведет предметы, рассказывает. Иногда мы даже можем пошутить на какую-нибудь тему. Мы стараемся ее поддерживать, чтобы ей тоже было комфортно с нами, - рассказала ученица школы София Головина.

Всего в муниципалитете за время реализации программы трудоустроены три педагога: все в школе №18. С 2020 года в образовательном учреждении работают два учителя из Ростовской области, преподающих математику и информатику, а также русский язык и литературу. Все кандидаты прошли конкурсный отбор.

- Мы очень благодарны департаменту образования города, министерству образования Сахалинской области за то, что нашу сельскую школу включают в федеральный проект. Мы рады специалистам, которые к нам приезжают. Для нас это не только пополнение кадрового состава, но и знакомство с опытом работы других регионов. К тому же, молодые педагоги активно участвуют в учебной и воспитательной деятельности, - отмечает директор школы №18 Вера Шелохаева.

Развитие системы образования, создание комфортной среды для обучения детей и профессиональной реализации педагогов – приоритет работы администрации Южно-Сахалинска и регионального правительства. При поддержке губернатора Валерия Лимаренко развитию сельских территорий и притоку квалифицированных кадров уделяется особое внимание.

Добавим, федеральная программа «Земский учитель» реализуется в рамках национального проекта «Образование» с 2020 года. Президент Владимир Путин поддержал инициативу о продлении программы до 2030 года, что позволит привлечь еще больше молодых специалистов в школы не только Южно-Сахалинска, но и всей области.