В Южно-Сахалинске приступают к капитальному ремонту улицы Хабаровской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 15 октября подрядная организация приступает к капитальному ремонту участка улицы Хабаровской от ул. Комсомольской до пр. Мира.

Муниципальный контракт переходящий. На первом этапе подрядчик будет выполнять перекладку сетей водоснабжения от перекрестка с ул. Комсомольской до ул. Леонова — проезд автотранспорта на данном участке будет закрыт ориентировочно до 20 декабря. Объезд возможен по ул. Курильской и по пр. Коммунистическому. Возобновить и продолжить работы планируется в весеннее время, после технологического перерыва.

Добавим, в рамках контракта также запланировано устройство ливневой канализации, перекладка сетей связи, теплоснабжения, асфальтирование проезжей части, устройство тротуаров, системы освещения и озеленения. Срок окончания контракта - осень 2025 года.