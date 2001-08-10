В Южно-Сахалинске приступают к капитальному ремонту улицы Хабаровской
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 15 октября подрядная организация приступает к капитальному ремонту участка улицы Хабаровской от ул. Комсомольской до пр. Мира.
Муниципальный контракт переходящий. На первом этапе подрядчик будет выполнять перекладку сетей водоснабжения от перекрестка с ул. Комсомольской до ул. Леонова — проезд автотранспорта на данном участке будет закрыт ориентировочно до 20 декабря. Объезд возможен по ул. Курильской и по пр. Коммунистическому. Возобновить и продолжить работы планируется в весеннее время, после технологического перерыва.
Добавим, в рамках контракта также запланировано устройство ливневой канализации, перекладка сетей связи, теплоснабжения, асфальтирование проезжей части, устройство тротуаров, системы освещения и озеленения. Срок окончания контракта - осень 2025 года.
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