В Южно-Сахалинске состоялась

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для семей южносахалинцев, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью, провели «Открытую родительскую гостиную «Мы вместе». Масштабное мероприятие состоялось в рамках национального проекта «Семья» и всероссийского конкурса «Города для детей» и приурочено к празднованию Года семьи, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На базе СОШ № 8 им. генерал-лейтенанта В.Г. Асапова прошли мастер-классы и тренинги. Участниками мероприятия стали обучающиеся 1-9 классов с ОВЗ и инвалидностью из разных школ областного центра, а также их родители и педагоги.

- Это уже не первое мероприятие, которое проводится образовательными организациями Южно-Сахалинска в рамках всероссийского конкурса «Города для детей». Основная цель «Открытой родительской гостиной» - это социализация детей с ОВЗ, развитие их коммуникативных качеств и сплочение ребят. В ходе мероприятия дети получили новые знания и навыки, а самое главное – познакомились с другими детьми, вышли за границы своей семьи и дома. Ведь часто особенные дети остаются дома, им трудно найти сверстников для общения, и наша задача помочь им в этом, - рассказала ведущий советник отдела развития общего образования и дополнительного образования детей Департамента образования Южно-Сахалинска Людмила Клейкова.

«Открытая родительская гостиная «Мы вместе» - это масштабное событие, рассчитанное как на особенных детей, так и на их родителей. В этом году организаторы площадки, школа № 8, приготовила насыщенную программу с динамичными спортивными играми, «веселыми стартами» и различными мастер-классами, организованными педагогами из школ № 1, 3, 7, 8, 21, 23 областного центра.

- Нам важно, чтобы участники нашей гостиной чувствовали, что мы действительно вместе: родители, дети и учителя. Мы хотим показать, что у детей с ОВЗ нет ограничений. Сегодня они могут раскрыть свои творческие способности на мастер-классах. Мы организовали 14 площадок, 5 из которых направлены на родителей, чтобы помочь им разобраться в вопросах воспитания детей с особенностями здоровья, - сообщила заместитель директора по учебно-воспитательной работе СОШ № 8 Наталья Иванченко.

Пока родители слушали лекции и выполняли практические задания под руководством педагогов, дети занимались творчеством: рисовали, лепили, делали пальчиковую гимнастику, изучали технику оригами и кляксорисование, мастерили открытку ко Дню отца, учились правильно дышать и быстро складывать одежду.

- Мне очень понравилось, что мы играли, танцевали, делали зарядку, бегали с мячом, проходили через туннель. Мне нравится весело проводить время, - поделилась юная участница мероприятия Эмилия Солнышкина. Ее мама во всем поддерживает дочку.

- Мы всегда рады участвовать в таких мероприятиях. Это очень важно для детей, потому что они развиваются в игровой форме. Я рада, что тема особенного детства широко освещается. Обществу важно знать, что бывают разные дети, - подчеркнула Светлана Солнышкина. - Сегодня инклюзивное образование развивается, педагоги предлагают адаптированные методы обучения, чтобы помочь нашим детям социализироваться. Я лично считаю, что многие дети с ОВЗ – гении в определенных областях, просто нужно помочь им раскрыть свой потенциал.

Отметим, мастер-классы «Открытой родительской гостиной «Мы вместе» проводили дефектологи, логопеды, психологи, имеющие опыт работы с детьми с ОВЗ. Родителям рассказали о нейрогимнастике, су-джок терапии, кинезионолигческих приемах, мнемотехнике для развития речи, провели тренинг по снятию эмоционального напряжения.

- Такие мероприятия дают возможность найти новых друзей. Я считаю, что это очень важно, поэтому когда нам предложили поучаствовать, мы с удовольствием согласились, - отметила участница события Евгения Красилова.

Уточним, Всероссийский конкурс «Города для детей» - это масштабный проект, направленный на создание комфортной и безопасной среды для детей в российских городах. Одно из масштабных и ярких событий конкурса в Южно-Сахалинске - недавно состоявшаяся при поддержке благотворительного фонда «Улыбка ребенка» «Ярмарка добра», которая объединила 63 образовательных и общественных организаций города. Сумма сбора будет направлена на привлечение врачей из Москвы и Санкт-Петербурга. Чей визит ожидается в ноябре для консультирования и обследования детей с ОВЗ и инвалидностью.