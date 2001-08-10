С начала 2024 года 885 сахалинских семей оплатили с помощью материнского капитала обучение детей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала 2024 года в Сахалинской области 885 семей оплатили обучение детей в вузах и ссузах средствами материнского капитала. На эти цели Отделение Социального фонда России по Сахалинской области направило 135,4 миллиона рублей, рассказали ТИА "Острова" в фонде.

Оплатить материнским капиталом очное или заочное обучение ребенка в вузе или техникуме можно после того, как ребенку, рождение которого дало семье право на сертификат, исполнится три года. На момент начала обучения студент должен быть младше 25 лет, а образовательная организация — находиться в России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.

«Если между учебной организацией и Отделением СФР по Сахалинской области подписано соглашение об информационном взаимодействии, родителям достаточно подать заявление о распоряжении средствами на портале госуслуг. Все необходимые сведения об обучении специалисты Отделения фонда получат самостоятельно», — пояснила управляющий Отделением СФР по Сахалинской области Марина Аглиулина.

Материнским капиталом также можно оплатить проживание ребёнка в общежитии. Деньги будут перечисляться в сроки по выбору родителей или в указанные в договоре об оказании услуг. В этом году данной возможностью воспользовались 6 сахалинских семей.

Заявление о распоряжении средствами материнского капитала на образование ребенка необходимо подать дистанционно на портале госуслуг, лично в МФЦ или в клиентских службах Отделения СФР по Сахалинской области. Средства будут перечислены в течение 5 рабочих дней после одобрения.

Напомним, что в 2024 году материнский капитал составляет 630,4 тысячи рублей за рождение первого ребенка. При появлении второго семья получает доплату в размере 202,6 тысячи рублей. Если до появления второго или любого следующего ребенка права на материнский капитал не было, семья может получить 833 тысячи рублей.

Единый контакт-центр Отделения Социального фонда России по Сахалинской области — 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). График работы операторов: с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.