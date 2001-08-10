Тихоокеанское
информационное агентство
15 Октября 2024
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09:15, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке автомобиль без водителя влетел на территорию детского сада

На Камчатке автомобиль без водителя влетел на территорию детского сада

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Петропавловске-Камчатском произошло ДТП с участием УАЗа. Автомобиль по неизвестным пока причинам съехал с косогора и оказался на территории детского сада, сообщает ИА "Кам 24".

Инцидент произошел в краевой столице на улице Космонавтов в районе Сероглазки. Автомобиль УАЗ проломил ограждение детского сада «Гномик», съехал с косогора и завалился на крышу прямо у входа в воспитательное учреждение. Водитель успел выпрыгнуть из машины.

Инцидент произошел в выходной день, когда на территории детского сада никого не было. Пострадавших в результате ДТП нет.

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