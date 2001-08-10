16:52, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
На выходных будет закрыт для движения участок улицы Физкультурной в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
12 октября с 9.00 до 19.00 и с 9.00 13 октября до завершения работ будет полностью перекрыт для движения участок ул. Физкультурной от ул. Крайней до ул. Пионерской, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Здесь подрядчик проведет восстановление асфальтобетонного покрытия, работы будут вестись «картами». Предварительно ремонт дорожного полотна на данном участке завершат к 19.00 13 октября.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:13 7 Октября Гимназия №1 Южно-Сахалинска подарила детские книги библиотекам Донбасса
11:38 7 Октября Аэровокзал "Южно-Сахалинск" присоединился к проекту "Университетские смены"
14:37 7 Октября Сахалинские фермеры представили свою продукцию на агрофестивале "Свое родное островное 2024"
11:43 8 Октября На Камчатке ищут осиротевшего медвежонка
15:50 12 Сентября На Кунашире найдены "грибоживотные", способные перемещаться
12:47 12 Сентября На Сахалине задержали жителя Костромы, которого подозревают в нападении на женщин
10:06 13 Сентября Военнослужащие и их семьи становятся участниками Дальневосточной ипотеки для бойцов СВО
10:50 20 Сентября Инфляция в августе на Сахалине и Курилах замедлилась
Выбор редакции
- 12:56 Вчера Ледовая арена в Макарове откроет свои двери для посетителей уже в текущем месяце
- 15:07 10 Октября Итоги Чеховского фестиваля "Остров Сахалин" подвели в музее книги
- 11:17 9 Октября На Шумшу планируют создать уникальный музей памяти, посвященный Курильской десантной операции
- 11:43 8 Октября На Камчатке ищут осиротевшего медвежонка
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?