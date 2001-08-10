Тихоокеанское
информационное агентство
12 Октября 2024
Сейчас 01:51
96,07|105,11|66,91
На выходных будет закрыт для движения участок улицы Физкультурной в Южно-Сахалинске
16:52, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На выходных будет закрыт для движения участок улицы Физкультурной в Южно-Сахалинске

На выходных будет закрыт для движения участок улицы Физкультурной в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

12 октября с 9.00 до 19.00 и с 9.00 13 октября до завершения работ будет полностью перекрыт для движения участок ул. Физкультурной от ул. Крайней до ул. Пионерской, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Здесь подрядчик проведет восстановление асфальтобетонного покрытия, работы будут вестись «картами». Предварительно ремонт дорожного полотна на данном участке завершат к 19.00 13 октября.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?