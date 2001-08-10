На выходных будет закрыт для движения участок улицы Физкультурной в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

12 октября с 9.00 до 19.00 и с 9.00 13 октября до завершения работ будет полностью перекрыт для движения участок ул. Физкультурной от ул. Крайней до ул. Пионерской, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Здесь подрядчик проведет восстановление асфальтобетонного покрытия, работы будут вестись «картами». Предварительно ремонт дорожного полотна на данном участке завершат к 19.00 13 октября.