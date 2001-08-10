Тихоокеанское
информационное агентство
12 Октября 2024
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На выходных будет закрыт для движения участок улицы Физкультурной в Южно-Сахалинске
16:29, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В сёлах и планировочных районах Южно-Сахалинска будет организована выездная торговля

В сёлах и планировочных районах Южно-Сахалинска будет организована выездная торговля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Синегорска, Санаторного, Ново-Александровска и Лугового на следующей неделе смогут приобрести мясо птицы и яйца. Торговля развернется по следующим адресам.

14 октября

Синегорск, ул. Коммунистическая, 42 – с 10.00 до 13.00;

Санаторное, около магазина «Продукты» – с 13.30 до 15.00.

15 октября

Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, 12 – с 10.00 до 15.00.

17 октября

Луговое — ул. Дружбы, 56 (около магазина «Странник»), – с 10.00 до 15.00.

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