16:29, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
В сёлах и планировочных районах Южно-Сахалинска будет организована выездная торговля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители Синегорска, Санаторного, Ново-Александровска и Лугового на следующей неделе смогут приобрести мясо птицы и яйца. Торговля развернется по следующим адресам.
14 октября
Синегорск, ул. Коммунистическая, 42 – с 10.00 до 13.00;
Санаторное, около магазина «Продукты» – с 13.30 до 15.00.
15 октября
Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, 12 – с 10.00 до 15.00.
17 октября
Луговое — ул. Дружбы, 56 (около магазина «Странник»), – с 10.00 до 15.00.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:13 7 Октября Гимназия №1 Южно-Сахалинска подарила детские книги библиотекам Донбасса
11:38 7 Октября Аэровокзал "Южно-Сахалинск" присоединился к проекту "Университетские смены"
14:37 7 Октября Сахалинские фермеры представили свою продукцию на агрофестивале "Свое родное островное 2024"
11:43 8 Октября На Камчатке ищут осиротевшего медвежонка
15:50 12 Сентября На Кунашире найдены "грибоживотные", способные перемещаться
12:47 12 Сентября На Сахалине задержали жителя Костромы, которого подозревают в нападении на женщин
10:06 13 Сентября Военнослужащие и их семьи становятся участниками Дальневосточной ипотеки для бойцов СВО
10:50 20 Сентября Инфляция в августе на Сахалине и Курилах замедлилась
Выбор редакции
- 12:56 Вчера Ледовая арена в Макарове откроет свои двери для посетителей уже в текущем месяце
- 15:07 10 Октября Итоги Чеховского фестиваля "Остров Сахалин" подвели в музее книги
- 11:17 9 Октября На Шумшу планируют создать уникальный музей памяти, посвященный Курильской десантной операции
- 11:43 8 Октября На Камчатке ищут осиротевшего медвежонка
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?