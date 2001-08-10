Жителям СНТ Южно-Сахалинска рассказали о том, как уберечь свои дома от пожара

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города совместно с сотрудниками территориального отдела надзорной деятельности и профилактики управления МЧС провели противопожарный рейд на территориях СНТ «Связист» и «Веста».

В ходе рейда специалисты проверили соблюдение правил пожарной безопасности, состояние подъездных путей и площадок для разворота пожарных машин. Жителям СНТ были вручены памятки с рекомендациями по пожарной безопасности, а также разъяснены правила уборки территории от опавшей листвы и сухой травы, подготовки различных отопительных приборов, печей и т. д. к зимнему периоду.

- Мы беседуем с садоводами, обсуждаем актуальные вопросы, в том числе проблемные ситуации, с которыми они сталкиваются. Важно, чтобы люди понимали, как правильно обращаться с огнем, как предотвратить пожары, как действовать в случае чрезвычайных происшествий. Рейды по СНТ и частному сектору осуществляются на постоянной основе, в летний период мы регулярно проводили подобные рейды, охватывая максимальное количество СНТ на территории города, - рассказал специалист гражданской обороны МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинска» Сергей Гусев.

Председатель СНТ «Связист» Олеся Дорошенкова подчеркнула важность сотрудничества с МЧС и проведения профилактических рейдов.

- Сегодня мы встретились с представителями Госпожнадзора, получили ценную информацию о мерах безопасности. Мы активно работаем над вопросом установки пожарного гидранта на территории СНТ, поскольку наш участок находится в непосредственной близости от лесного массива. Безопасность наших садоводов для нас – это приоритет. В свою очередь, они ответственны и заботятся о своем имуществе, и все мы понимаем важность соблюдения противопожарных правил, - отметила Олеся Дорошенкова.

По словам председателя СНТ, садоводы ежегодно информируются о мерах предосторожности. Строительный мусор своевременно убирается, а костры разводятся только в специально отведенных местах и в железных емкостях.