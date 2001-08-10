В Южно-Сахалинске приведут в порядок больше тысячи мусорных контейнеров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ежедневном режиме сотрудники подрядной организации моют и дезинфицируют пластиковые контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов. Работы проводятся в соответствии с санитарными правилами и нормами при помощи специализированной техники, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Мойка и дезинфекция проводятся регулярно и планово, с конца мая по ноябрь. Спецтехнику такого вида можно встретить не часто, Южно-Сахалинск - один из немногих российских городов, у которого в арсенале есть такие помывочные машины, - комментирует и.о. начальника отдела мониторинга санитарного состояния департамента городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска Виталий Нелюбин.
Автоматизированная система позволяет выполнить работу оперативнее, чем с применением ручного труда - на один бак уходит не более 5-6 минут. Механизированная мойка баков происходит непосредственно внутри специальной камеры машины, которая оборудована отдельными баками для чистой и грязной воды. Емкости очищают струями воды под большим напором, наносят специальное средство для санитарной обработки, затем смывают. По надобности еще очищают щетками. В результате мойки улучшается вид контейнера и ликвидируется неприятный запах.
В октябре подрядчику предстоит помыть и дезинфицировать 1322 евроконтейнера для накопления ТБО на 540 контейнерных площадках, которые стоят на балансе муниципалитета. Работы также запланированы на ноябрь.
Мероприятия по санитарному содержанию города - одно из приоритетных направлений деятельности администрации Южно-Сахалинска. Напомним, работа по внедрению системы раздельного накопления ТБО, создание эффективной системы обращения с отходами ведется в рамках национального проекта «Экология».
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