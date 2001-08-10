Социальные магазины пользуются спросом у жителей Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торговые точки эконом-формата реализуют продукцию с наценкой не более 15% на определенный перечень продуктов из 43 наименований. Сегодня в Южно-Сахалинске действуют 36 социальных магазина, 12 из которых работают в сельских населенных пунктах и планировочных районах, в том числе в Дальнем, Синегорске, Санаторном, Ново-Александровске, Луговом, Хомутово, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Жительница областного центра, участник движения «Серебряные волонтеры» Валентина Шатилина много лет проработала в сфере торговли. Сейчас, когда Валентина Степановна посещает торговые точки, всегда обращает внимание на ценовую политику. Социальные магазины, отмечает женщина, расположены практически в каждом районе Южно-Сахалинска, они находятся в шаговой доступности, поэтому совершать покупки в них очень удобно. Вместе с сотрудниками департамента продовольственных ресурсов потребительского рынка волонтер принимает участие в мониторинге цен. В очередной раз такой рейд был организован в магазинах сети «Верный» и «Народный».

– И вижу, что цены здесь на многие товары ниже, чем в других местах. Это важно не только для пенсионеров и людей с низким доходом, но и для всех граждан. Видим, что люди приходят за покупками, – поделилась Валентина Степановна, – представлено много товаров с минимальной наценкой — в одном магазине можно приобрести крупы, хлеб, молочную, мясную продукцию, колбасы, овощи, фрукты.

Развитие потребительского рынка, обеспечение продовольственной безопасности – одно из приоритетных направлений администрации Южно-Сахалинска. Мероприятия реализуются при содействии регионального правительства, при активной поддержке губернатора Валерия Лимаренко. Как отметил вице-мэр Виталий Данилов, наравне с ярмарочной торговлей, фирменными магазинами местных производителей, магазины, которые имеют статус «социальный» также пользуются большим спросом у горожан.

– Анализ цен показывает, что в среднем продуктовый набор в социальном магазине обходится покупателям дешевле, чем в других торговых точках, что позволяет экономить семейный бюджет, – отметил Виталий Данилов, – в ходе очередного мониторинга мы убедились, что цены стабильны. Жители довольны качеством продукции и ассортиментом. Стараемся, чтобы таких торговых точек было больше. Недавно открыли еще один социальный магазин в Березняках. Посетители могут прийти ознакомиться со списком товаров, которые реализуются с минимальной наценкой, оценить оптовую цену и цену для покупателей.

Добавим, департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка постоянно ведет работу с предпринимателями городского округа в части присвоения торговым объектам статуса «социальный». Муниципалитетом разработан ряд механизмов поддержки – эта работа отвечает задачам национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Узнать адреса социальных магазинов можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.