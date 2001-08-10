Из Приморья в КНР и КНДР с декабря начнут ходить поезда
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 15 декабря из Приморья запустят поезда в КНР и КНДР. Специалисты заявляют о готовности к работе в штатном режиме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РБК Приморье.
По словам и.о. начальника службы корпоративных коммуникаций филиала ОАО «РЖД» Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) Александра Серватовского, железнодорожная инфраструктура на пограничных станциях Гродеково и Хасан соответствует всем нормативным требованиям и готова к запуску пассажирского сообщения.
С 15 декабря поезд №401/402 сообщением Суйфэньхэ – Гродеково будет курсировать ежедневно на протяжении всего года.
А вот между КНДР и Приморьем запустят пассажирское сообщение с частотой три раза в неделю: Туманган – Хасан.
Расписание движения и схемы формирования составов пассажирских поездов согласованы.
Также решается вопрос касаемо запуска поездов Владивосток – Раджин и специалисты рассматривают возможность поездок в город Расон.
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