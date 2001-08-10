На территории Северо-Курильского района ожидается сильный ветер и дождь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Утром и днём 12 октября в Северо-Курильском районе ожидается ветер 25-28 м/с, порывы 33-38 м/с (ураган). Днем 12 октября ожидается очень сильный дождь, в Охотском море ожидается сильное волнение 6 м и более, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрацию муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.