Ледовая арена в Макарове откроет свои двери для посетителей уже в текущем месяце

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Долгожданный объект Макаровского района завершен. На данный момент завершены все строительно-монтажные и отделочные работы, выполнено благоустройство территории. Также помещения практически оснащены всем необходимым инвентарем, а на хоккейном корте уложен лед, рассказали ТИА "Острова" в региональном минстрое.

Универсальный тренировочный спортивный комплекс с ледовой ареной – каркасное здание общей площадью более 4 тысяч квадратных метров, состоящее из двух блоков. Первый блок одноэтажный, в нем расположен зал ледовой арены с хоккейным кортом. Смежно с помещением ледовой арены расположили командные раздевалки с душевыми и санузлами с выходом на лёд через коридор. В блоке также есть отдельное помещение уборочного инвентаря и снарядная. Помимо этого, в блоке предусмотрены технические помещения для оборудования холодоснабжения, венткамера и помещение для машин: по уходу за льдом, для заливки льда, для санитарной обработки, а также емкость для таяния льда.

Второй блок двухэтажный. На первом этаже располагаются входная зона с холлом, помещением охраны, гардеробной и буфетом, а также санузлы для посетителей, кабинеты сотрудников, помещения персонала с уборными и душами, помещения уборочного инвентаря. Также предусмотрены сауна с помещениями раздевалок, санузлов, душевых и массажной с отдельным выходом. На втором этаже размещены тренажерный зал, залы бокса и борьбы, а также холл, раздевалки с душевыми и уборными, помещение уборочного инвентаря. Для каждого зала оборудована снарядная комната.

– Жители ожидали этот объект значительно дольше положенного. Спортивный объект с ледовой ареной должны были сдать еще в декабре 2020 года, но предыдущий подрядчик потерпел неудачу. В марте 2021 года контракт с организацией был расторгнут, после чего провели работу по устранению замечаний в проекте, рассчитали новую смету и на конкурсной основе выбрали нового подрядчика. Новый подрядчик справился со своей задачей. Район получил мультифункциональный спортивный объект, который поспособствует как общему физическому развитию населения, так и даст возможность профессиональным спортсменам расти и добиваться больших успехов, – отметил региональный министр строительства Алексей Колеватых.

Спортивные объекты активно возводятся и в других уголках островного региона. Так, до конца текущего года планируется сдать каркасный универсальный спортивный комплекс в селе Троицкое, легкоатлетический манеж в Южно-Сахалинске, а также завершить реконструкцию незавершенной средней общеобразовательной школы и преобразование ее во многофункциональный учебно-спортивный центр.